Pakistan dội bom Afghanistan: Ngòi nổ chiến tranh đã chạm lửa?

Chính quyền Taliban cho biết, ngày 24/11 Pakistan đã tiến hành không kích trên lãnh thổ Afghanistan, khiến ít nhất 10 dân thường thiệt mạng. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào trụ sở lực lượng cảnh sát liên bang ở Peshawar, làm căng thẳng giữa hai nước láng giềng đột ngột leo thang và dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại cổng trụ sở Cảnh sát Liên bang ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: AP.

Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội X, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid viết: “Lực lượng Pakistan đã ném bom vào nhà của một dân thường... Hậu quả là 9 trẻ em (5 bé trai và 4 bé gái) và 1 phụ nữ đã thiệt mạng” tại tỉnh Khost.

Các cuộc không kích nhằm vào khu vực biên giới Kunar và Paktika cũng khiến 4 dân thường khác bị thương. Chính phủ và quân đội Pakistan hiện chưa đưa ra bình luận về các vụ không kích này.

Vụ không kích mới nhất diễn ra một ngày sau vụ tấn công tự sát vào trụ sở lực lượng bán quân sự ở Peshawar, khiến 3 sĩ quan thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Mặc dù chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng đài truyền hình nhà nước PTV đưa tin các kẻ tấn công là công dân Afghanistan, Tổng thống Pakistan Asif Zardari cáo buộc “Fitna al-Khawarij được nước ngoài hậu thuẫn”, thuật ngữ Islamabad dùng để chỉ các tay súng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mà họ cáo buộc hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan đã trở nên căng thẳng từ khi Taliban quay lại nắm quyền vào năm 2021 và đặc biệt phức tạp sau các vụ đụng độ biên giới hồi tháng 10, khiến khoảng 70 người thiệt mạng ở cả hai bên. Cuộc giao tranh kết thúc với một lệnh ngừng bắn do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhưng các cuộc đàm phán ở Istanbul chưa đạt được thỏa thuận lâu dài do khác biệt về vấn đề an ninh, trong đó có việc Pakistan yêu cầu Kabul kiểm soát các tay súng TTP. Islamabad cáo buộc Taliban, Afghanistan chưa kiểm soát triệt để các phần tử vũ trang, trong khi Kabul khẳng định Pakistan cũng cần kiểm soát các nhóm vũ trang có hoạt động tại lãnh thổ của mình và tôn trọng chủ quyền Afghanistan.

Thanh Hằng

Nguồn: France24, Wion.