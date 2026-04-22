Canada điều chỉnh chiến lược thương mại và an ninh trong quan hệ với Mỹ

Chính phủ Canada đang triển khai điều chỉnh toàn diện chiến lược về thương mại, an ninh và quan hệ với Mỹ, trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động và chính sách của Washington có sự thay đổi đáng kể.

Thủ tướng Mark Carney đã công bố thành lập hội đồng tư vấn gồm 24 thành viên nhằm hỗ trợ chính phủ trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức. Hội đồng quy tụ các nhân vật từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, bao gồm các cựu lãnh đạo, quan chức và nhà ngoại giao, nhằm bảo đảm cách tiếp cận thống nhất và tăng cường năng lực hoạch định chính sách.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai nước chịu sức ép gia tăng, đặc biệt khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các biện pháp thuế quan ở mức cao. Giới chức Canada cho rằng những thay đổi này đang đặt ra thách thức đối với các ngành sản xuất trong nước.

Song song với điều chỉnh về thương mại, Canada cũng tăng cường các hoạt động khẳng định năng lực an ninh, nhất là tại khu vực Bắc Cực. Hơn 300 binh sĩ nước này đã hoàn thành cuộc tuần tra dài khoảng 4.500 km qua địa hình khắc nghiệt, từ khu vực giáp Alaska đến Manitoba. Đây được xem là một trong những cuộc diễn tập quy mô lớn nhất trong nhiều năm, với các nội dung huấn luyện trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Thủ tướng Canada Mark Carney tại Ottawa, tỉnh Ontario, Canada, ngày 14/4/2026. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Carney nhận định mối quan hệ gần gũi lâu nay với Mỹ – từng được xem là lợi thế – đang bộc lộ những hạn chế trong bối cảnh mới. Quan điểm này phản ánh những lo ngại gia tăng tại Ottawa trước sự thay đổi trong chính sách thương mại và cách tiếp cận quốc tế của Washington.

Giới chức Canada cho biết đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng tại Bắc Cực, đồng thời theo dõi sát diễn biến thương mại để có các điều chỉnh phù hợp, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và lợi ích quốc gia trong giai đoạn tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The Guardian.