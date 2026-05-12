Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp về an ninh trật tự

Khẳng định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tiến hành rà soát lại toàn bộ các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời, xem xét tình tiết, làm rõ bản chất, xác định vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm.

Tại hội nghị cho ý kiến về giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, diễn ra vào sáng 12/5, đại diện các địa phương, đơn vị đã báo cáo các vụ việc và nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết.

Theo đó, các vụ việc chủ yếu liên quan đến khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án, bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị cũng nêu phương hướng, giải pháp tiếp tục giải quyết vụ việc trong thời gian tới, trọng tâm là tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Khẳng định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, không thể chậm trễ của cả hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tiến hành rà soát lại toàn bộ các vụ việc, xem xét tình tiết, làm rõ bản chất, xác định vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm. Trong quá trình giải quyết phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; giao nhiệm vụ phải đi cùng với giao thời hạn hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ đối với từng chủ thể liên quan.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với MTTQ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để các hộ dân hiểu và chấp hành. Tăng cường đối thoại, gặp gỡ để giải thích về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án. Nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi công dân có ý định tập trung đông người lên cấp trên. Công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hạ tầng số để người dân biết, đồng thuận cùng địa phương.

Cùng với đó, lực lượng chức năng theo nhiệm vụ được giao cần bám sát tình hình diễn biến vụ việc để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết hiệu quả, tránh khiếu kiện vượt cấp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác để giải quyết tình trạng quá tải và ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trong đó, đối với tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nhiều năm qua tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam (phường Đông Quang), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với phường Đông Quang và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với chủ đầu tư về phương án, tiến độ hoàn thành nhà máy xử lý rác thải để sớm đưa vào vận hành chính thức. Đồng thời, chú trọng giám sát quá trình chạy thử nghiệm nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề tồn tại, bất cập cần khắc phục, xử lý.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người, gây cản trở hoạt động của nhà máy xử lý rác thải; cũng như khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Quốc Hương