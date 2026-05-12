Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Trong một báo cáo vừa được công bố, truyền thông Mỹ cho biết,Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán và hiện đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại các hành động quân sự đã bị đình chỉ từ tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Ảnh: Getty.

Theo Hãng tin CNN, dẫn các nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận của ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ bảy tỏ sự thất vọng trước việc Iran tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz, cũng như điều mà ông cho là sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Iran.

Ông Trump trước đó đã chỉ trích gay gắt phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, gọi phản hồi này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 11/5, ông Trump nói: “Tôi cho rằng lệnh ngừng bắn hiện chỉ còn tồn tại mong manh, giống như khi bác sĩ bước vào và nói rằng: “Thưa ông, người thân của ông chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót’’”.

Theo CNN, phản hồi của Iran đã khiến giới chức Mỹ đặt câu hỏi liệu Tehran có thực sự nghiêm túc với các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến hay không. Một số quan chức trong Lầu Năm Góc và chính quyền đang thúc đẩy tổng thống có lập trường cứng rắn hơn với Iran, bao gồm việc cho phép tiến hành các cuộc không kích với mục tiêu nhằm làm suy yếu vị thế của Tehran trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, một số khác vẫn ủng hộ việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Cũng theo CNN, Pakistan và một số quốc gia khác đã tìm cách truyền đạt tới Iran rằng ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn và đây có thể là cơ hội cuối cùng để Tehran tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf viết trên nền tảng X rằng quân đội Iran “sẵn sàng dạy cho bất kỳ hành động gây hấn nào một bài học đáng nhớ”; “Những chiến lược sai lầm và quyết định sai lầm luôn tạo ra kết quả sai lầm. Cả thế giới giờ đây đều đã hiểu điều đó”. Ông Qalibaf cũng cảnh báo Iran đã chuẩn bị cho “mọi lựa chọn”, đồng thời cho rằng các đối thủ “sẽ phải bất ngờ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định “không có lựa chọn nào khác” ngoài đề xuất 14 điểm. Ảnh: VCG.

Trong một bài đăng khác trên X, ông Qalibaf cho biết “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran được nêu trong đề xuất 14 điểm của Tehran; “Bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả, chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác”.

CNN cho biết ông Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia để thảo luận các lựa chọn liên quan tới Iran. Tuy nhiên, quyết định về việc nối lại các chiến dịch quân sự khó có khả năng được đưa ra trước khi tổng thống Mỹ lên đường tới Trung Quốc vào chiều 12/5 (theo giờ Mỹ).

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu