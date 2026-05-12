Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc sẽ thảo luận về năng lượng và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump ngày 11/5 cho biết, hai bên sẽ thảo luận về an ninh năng lượng và Iran, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc nhập khẩu “một tỷ lệ lớn” dầu mỏ đi qua Eo biển Hormuz.

An ninh năng lượng và Iran dự kiến sẽ là nội dung thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: UNB.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào tối 13/5 và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/5. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 11/5, ông Trump cho biết cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc sẽ là “một phần về năng lượng và về đất nước Iran rất tuyệt đẹp.” Nhà lãnh đạo Mỹ cũng giảm nhẹ những khác biệt với Trung Quốc liên quan đến Iran và nhấn mạnh rằng Chủ tịch Tập Cận Bình muốn eo biển Hormuz được mở lại. Ông Trump cho biết ông “rất tôn trọng” nhà lãnh đạo Trung Quốc và hy vọng tình cảm đó là từ cả hai phía. Ông cũng gợi ý rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết hơn 10 lãnh đạo cấp cao từ các công ty hàng đầu của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Trung Quốc, trong đó có Giám đốc điều hành Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Kelly Ortberg của Boeing, Larry Fink của BlackRock...

Hãng tin Bloomberg ngày 11/5 cho biết, Trung Quốc đang xem xét việc mua khoảng 500 máy bay Boeing 737 MAX, nhằm giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung máy bay cho các hãng hàng không của nước này. Nếu được hoàn tất, hợp đồng này sẽ trở thành một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử của Boeing.

Nhà Trắng được cho là cũng đang tìm kiếm những cam kết lớn hơn từ Bắc Kinh về việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Theo một cuộc khảo sát do Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu công bố hồi tháng 10, đa số người Mỹ (53%) hiện cho rằng Mỹ nên tăng cường hợp tác và gắn kết hữu nghị với Trung Quốc, tăng từ 40% vào năm 2024.

Dư luận thế giới và Mỹ cho rằng mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ lành mạnh và ổn định là rất quan trọng đối với cộng đồng quốc tế. Ảnh: CFR.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 11/5 cho biết các nhà lãnh đạo Trung-Mỹ sẽ thảo luận về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu. Theo ông Quách, hoạt động ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để mở rộng hợp tác, kiểm soát khác biệt “và mang lại thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đang biến đổi và đầy biến động.”

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Xinhua