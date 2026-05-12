Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn kết thúc

Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày giữa Ukraine và Nga kết thúc. Giới chức Ukraine đã phát cảnh báo, yêu cầu người dân nhanh chóng tới nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên tại thủ đô.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu với báo giới khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Ayia Napa, Cyprus ngày 23/4/2026. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp video ngày 11/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga không có ý định chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn dọc chiến tuyến bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị đối phó các đợt tấn công mới, đồng thời khẳng định Kiev tiếp tục ưu tiên bảo vệ chủ quyền, độc lập và an toàn của người dân.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov đã báo cáo về kết quả các cuộc tiếp xúc gần đây tại Mỹ, bao gồm các cuộc làm việc ở cấp chính trị và công nghệ với các công ty Mỹ.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt các phương tiện bốc cháy tại hiện trường vụ không kích của Nga ở thành phố tiền tuyến Kramatorsk, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 5/5/2026. Ảnh: Reuters.

Theo ông Zelensky, dù xung đột tại Trung Đông hiện thu hút nhiều sự chú ý của Washington, Mỹ vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Các cuộc đàm phán liên quan xung đột Nga - Ukraine đến nay chưa đạt đột phá đáng kể, trong khi căng thẳng tại Trung Đông được cho là đang làm giảm mức độ ưu tiên của hồ sơ Ukraine trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhận định cục diện xung đột đang có những thay đổi theo hướng có lợi hơn cho Ukraine, trong bối cảnh Nga chịu tổn thất lớn trên chiến trường và các cơ sở dầu mỏ trọng yếu liên tiếp bị tấn công. Tuy vậy, bà Kallas cho rằng tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp và chưa có cơ sở để Ukraine chủ quan.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, Al jazerra.