Mỹ trừng phạt cá nhân và tổ chức hỗ trợ IRGC bán, chuyển dầu sang Trung Quốc

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc thông qua mạng lưới các công ty bình phong và trung gian.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến các chuyến hàng dầu của Iran sang Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Nhằm gia tăng sức ép lên Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt lệnh trừng phạt mới trong khuôn khổ chiến dịch “Operation Economic Fury” (tạm dịch là “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế”). Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào 12 cá nhân và tổ chức tại Iran, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman mà Washington cho rằng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu của Iran và xử lý các giao dịch tài chính liên quan thay mặt cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới này bị cáo buộc sử dụng các công ty ma ở nước ngoài để che giấu vai trò của IRGC trong việc bán dầu và chuyển dầu ra khỏi Iran. Bộ này cho biết một số lô hàng liên quan đến các tàu chở dầu đã bị trừng phạt trước đó, hoạt động trong cái mà Mỹ mô tả là “hạm đội ngầm” của Iran.

Trong số những cá nhân trừng phạt có Ahmad Mohammadi Zadeh, được xác định là người đứng đầu Trụ sở Dầu mỏ Shahid Purja'fari của IRGC, trưởng bộ phận tài chính Samad Fathi Salami và trưởng bộ phận thương mại Mohammadreza Ashrafi Ghehi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố hôm 11/5 rằng Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các nguồn thu của Iran liên quan đến các hoạt động quân sự và hạt nhân.

Hồi tháng 3, Washington đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, nhưng kể từ đó lại thắt chặt các hạn chế trở lại.

Một tàu chở dầu mang cờ Panama đang vào cầu cảng của cơ sở dầu mỏ trên đảo Khark, nằm ven bờ Vịnh. Ảnh: Getty.

Phần lớn dầu mỏ của Iran được xuất khẩu sang châu Á, trong đó Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất, chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của quốc gia này. Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong tuần này. Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ gây sức ép lên Trung Quốc để nước này sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm giúp giải quyết căng thẳng liên quan đến Iran và hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển năng lượng toàn cầu quan trọng vốn bị phong tỏa phần lớn kể từ khi xung đột leo thang vào cuối tháng 2.

Cùng ngày, Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Iran, bị cáo buộc “tham gia vào các hoạt động thù địch” chống lại vương quốc Anh và các quốc gia khác. Bộ Ngoại giao Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt, bổ sung thêm 9 cá nhân, 2 tổ chức giao dịch ngân hàng ngầm và mạng lưới Zindashti mà cơ quan này mô tả là tổ chức tội phạm.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu/NDTV