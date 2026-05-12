Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp, song cảnh báo thời gian ủ bệnh kéo dài đòi hỏi các nước phải duy trì theo dõi nghiêm ngặt trong nhiều tuần tới. Theo WHO, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. WHO cho biết việc hồi hương là cần thiết nhằm giảm nguy cơ cho các hành khách sau nhiều tuần bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện y tế hạn chế.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Các hành khách hiện đang được chăm sóc tốt. Chúng tôi rất lo lắng rằng nếu họ ở lại trên tàu lâu hơn, tình hình có thể trở nên khó khăn. Việc sơ tán và hồi hương họ là quyết định đúng đắn để tất cả hành khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết”.

Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Hondius. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Hondius. Ngoài bệnh nhân dương tính đang được điều trị tích cực, thêm 8 người tiếp xúc gần cũng đã được đưa vào diện cách ly tăng cường tại bệnh viện. Các bệnh viện ở Paris đồng thời kích hoạt khu cách ly áp suất âm và chuẩn bị thêm thiết bị bảo hộ chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh.

Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, các bác sĩ ở Frankfurt khuyến cáo những hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan đã yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế sau khi phát hiện sai sót trong quy trình xử lý và chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Theo khuyến nghị của WHO, gần như toàn bộ những người từng có mặt trên tàu MV Hondius cần được cách ly tối đa 42 ngày, tương ứng với thời gian ủ bệnh dài của chủng virus Andes. Theo WHO, đây là biện pháp thận trọng cần thiết nhằm bảo đảm phát hiện sớm các ca bệnh có thể xuất hiện muộn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây lan thứ phát trong cộng đồng.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang phối hợp với WHO để đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên toàn khu vực, trong bối cảnh thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài nhiều tuần, khiến việc truy vết và giám sát trở nên phức tạp hơn.

Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA mới nhằm chống lại virus Hantaan - một chủng thuộc họ virus Hanta.

Theo Tiến sĩ Asel Sartbaeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: “Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt chống lại bệnh Hantaan và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hanta trong tương lai”.

Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới cũng có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của vaccine mRNA hiện nay là yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp.

Dù hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được phê duyệt đối với virus Hanta, WHO cùng các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không dễ lây lan từ người sang người như Covid-19. Tuy nhiên, các nước vẫn được khuyến cáo tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ do thời gian ủ bệnh kéo dài cùng tỷ lệ tử vong cao của căn bệnh này.

Theo VOV