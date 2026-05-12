Pháp bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch tấn công khủng bố tại thủ đô

Báo chí Pháp đưa tin, giới chức nước này vừa chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực thủ đô Paris, đồng thời bắt giữ một nghi phạm người Tunisia.

Pháp bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch tấn công khủng bố Bảo tàng Louvre và cộng đồng Do thái tại thủ đô Paris. Ảnh: Le Monde.

Theo báo Le Monde, nghi phạm bị bắt giữ là một công dân Tunisia 27 tuổi sống bất hợp pháp tại Pháp từ năm 2022. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm bị cáo buộc đã lên kế hoạch thực hiện một hành động bạo lực mang tư tưởng thánh chiến, đồng thời có ý định gia nhập tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria hoặc Mozambique. Các nhà điều tra cho biết, người này từng đề cập cụ thể đến ý định tấn công Bảo tàng Louvre - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới - cũng như nhắm vào cộng đồng người Do Thái tại quận 16 của Paris.

Cơ quan chống khủng bố Pháp hiện tiếp tục mở rộng điều tra để xác định liệu nghi phạm có hành động đơn lẻ hay có liên hệ với các mạng lưới cực đoan quốc tế hay không. Nhà chức trách đồng thời tăng cường giám sát an ninh tại các địa điểm văn hóa, du lịch và khu vực có cộng đồng Do Thái sinh sống ở Paris.

Sau giai đoạn tương đối yên ắng từ năm 2021 đến 2023, Pháp gần đây ghi nhận sự gia tăng trở lại của các vụ việc liên quan đến tư tưởng cực đoan Hồi giáo. Trong năm 2025, nước này xảy ra 3 vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng, trong khi lực lượng an ninh đã ngăn chặn thêm 7 âm mưu khác.

Giới chức châu Âu đặc biệt lo ngại nguy cơ các phần tử cực đoan lợi dụng căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông để kích động bạo lực nhằm vào cộng đồng Do Thái ở châu Âu. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, các cơ quan an ninh tại châu Âu cũng đang đặc biệt lo ngại nguy cơ các phần tử cực đoan lợi dụng căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông để kích động bạo lực nhằm vào cộng đồng Do Thái ở châu Âu. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm giáo đường Do Thái, trường học, trung tâm văn hóa và các khu dân cư có đông người Do Thái sinh sống.

Trước tình hình này, nhiều nước châu Âu đã tăng cường lực lượng bảo vệ tại các địa điểm nhạy cảm, đồng thời mở rộng giám sát đối với các tổ chức cực đoan và các nguy cơ khủng bố nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mới.

Ngọc Liên

Nguồn: France24/Le Monde.