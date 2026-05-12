Virus Hanta: WHO có mặt tại hiện trường tàu MV Hondius để phối hợp ứng phó

Ngay sau khi tàu du lịch MV Hondius cập cảng Tenerife, Tây Ban Nha và bắt đầu quá trình đưa hành khách cùng một số thuyền viên rời tàu, đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để phối hợp ứng phó với ổ dịch virus Hanta đang bùng phát trên tàu.

Tổ chức Y tế Thế giới trực tiếp có mặt tại hiện trường tàu Hondius để phối hợp ứng phó với ổ dịch virus Hanta đang bùng phát. Ảnh: AFP.

Theo thông tin, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng các chuyên gia dịch tễ và ứng phó khẩn cấp đã đến Tenerife nhằm hỗ trợ chính quyền Tây Ban Nha trong việc giám sát, hướng dẫn quy trình y tế và kiểm soát nguy cơ lây lan.

WHO cho biết việc triển khai lực lượng tại chỗ nhằm bảo đảm các biện pháp cách ly, truy vết và theo dõi sức khỏe được thực hiện thống nhất, trong bối cảnh gần 150 người trên tàu đã được sơ tán và chuyển sang chế độ giám sát y tế sau khi xuất hiện ca tử vong liên quan đến virus Hanta chủng Andes.

Cùng ngày, WHO cho biết virus Hanta chủng Andes, tác nhân gây ra ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan, có khả năng lây nhiễm cao nhất ngay từ thời điểm bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Theo Tiến sĩ Olivier Le Polain, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó của WHO, giai đoạn đầu khi bệnh khởi phát là thời điểm nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Ông Olivier Le Polain cho biết : “Những thời điểm đầu tiên của bệnh là lúc khả năng lây nhiễm cao nhất”, đồng thời nhấn mạnh môi trường khép kín như trên tàu du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan giữa các hành khách.

Toàn bộ hành khách đã được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó ngày 12/5, 12 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Radboud Hà Lan đã phải cách ly 6 tuần sau khi xảy ra sai sót trong quy trình xử lý mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Theo thông báo của bệnh viện, các nhân viên này từng tham gia điều trị một bệnh nhân được sơ tán từ du thuyền MV Hondius và sau đó xét nghiệm dương tính với virus Hanta. Trong quá trình bệnh nhân nhập viện ngày 7/5, đã có sai sót trong việc lấy máu và xử lý mẫu nước tiểu, khiến quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt hơn bị bỏ qua. Dù bệnh viện khẳng định nguy cơ lây nhiễm “rất thấp”, quyết định cách ly 12 nhân viên được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa bắt buộc do đặc tính nguy hiểm của virus. Đại diện bệnh viện cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ quy trình để rút kinh nghiệm, đồng thời thừa nhận sự việc “đáng tiếc xảy ra tại một trung tâm y tế đại học”.

Giới chức y tế khẳng định hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với virus Hanta, tuy nhiên nguy cơ lây lan trong cộng đồng được đánh giá là thấp và không tương đồng với các đại dịch toàn cầu trước đây.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Reuters.