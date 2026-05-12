Tây Ban Nha: EU cần xây dựng lực lượng quân sự riêng, giảm phụ thuộc NATO

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares ngày 12/5 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng quân sự chung, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các bảo đảm an ninh do NATO cung cấp.

Phát biểu trong bối cảnh tranh luận ngày càng gia tăng tại châu Âu về tương lai an ninh khu vực, ông Albares cho rằng, EU cần tiến tới xây dựng một mô hình quốc phòng độc lập hơn, khi “không thể mãi dựa vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt” để bảo đảm an ninh lâu dài.

Ông nhấn mạnh đây là “thời điểm của chủ quyền và độc lập châu Âu”, đồng thời cho rằng những thay đổi trong chính sách của Mỹ đang thúc đẩy EU phải chủ động hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Đề xuất của Ngoại trưởng Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Madrid và Washington có dấu hiệu căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo áp thuế thương mại bổ sung đối với Tây Ban Nha do nước này không đồng ý nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP. Ông Trump cũng từng đề cập khả năng xem xét lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Ban Nha, hoặc thậm chí đánh giá lại vị trí của nước này trong NATO.

Ông Albares cho rằng EU cần xây dựng một cơ chế răn đe tương tự Điều 5 của NATO. Ảnh: Getty Images.

Ông Albares cho rằng người dân châu Âu “xứng đáng được bảo đảm an ninh tốt hơn”, đồng thời nhấn mạnh EU cần xây dựng một cơ chế răn đe tương tự Điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào toàn khối.

Hiện EU cũng có cơ chế phòng thủ tập thể riêng trong Điều 42.7 của Hiệp ước Lisbon, quy định các nước thành viên phải hỗ trợ khi một quốc gia bị tấn công. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng năng lực quân sự hiện tại của EU chưa đủ để biến cơ chế này thành một công cụ răn đe hiệu quả.

Trong khi đó, tại Brussels, các cuộc thảo luận về tương lai an ninh châu Âu đang diễn ra sôi động. Một số nước thành viên ủng hộ tăng cường năng lực quốc phòng trong khuôn khổ NATO, thay vì xây dựng một cấu trúc quân sự hoàn toàn độc lập của EU.

Hiện các quốc gia EU cũng đã thống nhất thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào các năng lực chiến lược như phòng không, tên lửa tầm xa và hệ thống tình báo vệ tinh, nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ trong dài hạn. Dự kiến, vấn đề tăng cường “tự chủ chiến lược” của châu Âu sẽ tiếp tục được thảo luận tại các cuộc họp ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng EU trong tuần này tại Brussels.

Thu Uyên

Nguồn: The Telegraph