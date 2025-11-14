Canada – Ấn Độ tăng tốc “phá băng” thương mại sau hai năm nguội lạnh

Bộ trưởng Thương mại Canada Maninder Sidhu cho biết, Ottawa và New Delhi đang nỗ lực hâm nóng quan hệ thương mại sau hai năm đình trệ, đồng thời tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới. Canada đặc biệt mong muốn khởi động lại đàm phán thương mại theo “một quy trình mới”, nhằm tạo nền tảng ổn định hơn cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Thương mại Canada Maninder Sidhu đang có chuyến thăm ba ngày tới Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ kinh tế. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày, bắt đầu từ ngày 13/11, ông Sidhu đã có cuộc đối thoại mà ông đánh giá là “rất hiệu quả” với Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal. Hai bên thảo luận sâu về khoáng sản quan trọng, năng lượng sạch, nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo — những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới.

Bộ trưởng Sidhu nhấn mạnh tiến trình khôi phục quan hệ không chỉ dừng ở thương mại hàng hóa, mà còn mở rộng sang đầu tư trực tiếp, chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Ông bày tỏ kỳ vọng đối thoại kinh tế được nối lại sẽ giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, đồng thời củng cố quan hệ chiến lược Canada – Ấn Độ trong bối cảnh khu vực và toàn cầu biến động mạnh.

Chuyến thăm của ông Sidhu đánh dấu một hoạt động thương mại cấp cao quan trọng kể từ khi Canada tạm dừng đàm phán một hiệp định thương mại rộng lớn với Ấn Độ vào năm 2023, khi Ottawa cáo buộc New Delhi liên quan đến vụ sát hại một người ly khai theo đạo Sikh ở Canada.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, nỗ lực này phản ánh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Ấn Độ đối với nền kinh tế Canada, cũng như mong muốn của New Delhi trong việc đa dạng hóa đối tác thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Một số dự án hợp tác tiềm năng đang được hai bên cân nhắc bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng số hóa và logistics, nhằm tận dụng thế mạnh công nghệ của Canada và quy mô thị trường khổng lồ của Ấn Độ.

Ottawa và New Delhi đang nỗ lực hâm nóng quan hệ thương mại sau hai năm đình trệ. Ảnh: AFP.

Trước đó, Ấn Độ là thị trường ưu tiên của Canada, với thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 31 tỷ đô la vào năm 2024, phần lớn có lợi cho Canada với kim ngạch xuất khẩu dịch vụ trị giá lên tới 16 tỷ đô la. Chuyên gia kinh tế nhận định việc hai nước chủ động thúc đẩy quan hệ sau thời gian đóng băng phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ đối với Canada, cũng như mong muốn của New Delhi trong việc đa dạng hóa quan hệ thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Aljazeera