Các nước sườn Đông NATO tăng cường phòng thủ trước nguy cơ xung đột với Nga

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), nhiều quốc gia ở sườn phía Đông của liên minh đang đẩy mạnh các biện pháp tăng cường phòng thủ nhằm ứng phó nguy cơ xung đột với Nga, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các rào chắn chống tăng bằng bê tông được nhìn thấy dọc theo biên giới Ba Lan-Nga gần Asuny, Ba Lan, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFP.

Theo báo Politico, các nước như Phần Lan, Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đang tăng tốc củng cố năng lực phòng thủ bằng việc xây dựng thêm công sự, hiện đại hóa hệ thống giám sát, mở rộng lực lượng vũ trang và tăng cường các cuộc tập trận với đồng minh NATO. Những bước đi này nhằm nâng cao khả năng tự vệ của các quốc gia tuyến đầu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh.

Báo cáo cho biết nhiều quan chức quân sự và an ninh tại khu vực cho rằng, dù Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vẫn là nền tảng của cơ chế phòng thủ tập thể NATO, các nước ở sườn phía Đông cần chuẩn bị khả năng tự ứng phó trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột trước khi lực lượng tiếp viện từ các đồng minh được triển khai đầy đủ.

Tại Ba Lan, chính phủ tiếp tục triển khai dự án "Lá chắn phía Đông" với hệ thống hào chống tăng, hầm trú ẩn, rào chắn, thiết bị giám sát và các công trình phòng thủ dọc biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad của Nga.

Tại Phần Lan, quốc gia có đường biên giới trên bộ dài nhất của NATO với Nga, đang tăng cường huấn luyện tác chiến trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng đồng minh.

Các quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia cũng đang xây dựng Tuyến phòng thủ Baltic, bao gồm hệ thống công sự, chướng ngại vật chống tăng và hầm trú ẩn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực được xem là cửa ngõ chiến lược của NATO ở Đông Âu.

Quân đội Litva tăng cường phòng thủ. Ảnh: Euronews.

Theo Politico, việc các nước sườn phía Đông đẩy mạnh củng cố phòng thủ diễn ra trong bối cảnh hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng và hiện diện quân sự dọc biên giới với Phần Lan và một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Những động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất ổn định an ninh trong khu vực.

Bài báo cũng cho rằng các cuộc tranh luận gần đây về mức độ cam kết của Mỹ đối với NATO đã thúc đẩy nhiều quốc gia châu Âu chú trọng hơn đến việc nâng cao năng lực phòng thủ tự thân, đồng thời tăng cường phối hợp với các đồng minh trong liên minh.

Nhật Lệ

Nguồn: RBC Ukraine, Politico