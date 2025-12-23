Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO vẫn ở mức cao

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn ở mức cao, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu theo đuổi các chính sách mà Moscow cho là thù địch và làm mất cân bằng chiến lược trên lục địa thông qua quá trình quân sự hóa quy mô lớn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại một cuộc thảo luận của Câu lạc bộ Valdai, ngày 22/12/2025. Ảnh: RT.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận của Câu lạc bộ Valdai ngày 22/12, ông Ryabkov cho rằng các bước đi của phương Tây đã đẩy tình hình ổn định chiến lược “đến bờ vực thẳm”, kéo theo nguy cơ leo thang khó kiểm soát và thậm chí là xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo nhà ngoại giao Nga, tại châu Âu đang xuất hiện một “tâm lý tiền chiến” khi nhiều chính trị gia công khai kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn, thậm chí so sánh với Thế chiến II.

Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga không có ý định tấn công các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) hay NATO, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moscow theo đuổi tham vọng mở rộng ảnh hưởng bằng vũ lực.

Liên quan đến quan hệ Nga – Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow vẫn còn nhiều câu hỏi nghiêm túc dành cho Washington về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông ghi nhận chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có một số bước đi “đáng kể theo hướng đúng đắn”, khác với cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm. Dù vậy, ông Ryabkov cho rằng việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sẽ cần rất nhiều thời gian, thiện chí thực sự từ cả hai phía và nỗ lực bền bỉ.

Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ lo ngại trước mục tiêu chiến lược của Lầu Năm Góc nhằm thiết lập ưu thế quân sự trước mọi đối thủ, coi đây là yếu tố làm gia tăng rủi ro đối đầu. Theo ông, ngay cả khi Washington thể hiện chính sách cân bằng hơn đối với Nga, nguy cơ va chạm Nga – NATO vẫn tồn tại do “những hành động liều lĩnh và thù địch” từ các nước châu Âu.

Nga cảnh báo sẽ có phản ứng tương xứng nếu Mỹ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ảnh: AP.

Về lĩnh vực kiểm soát vũ khí, ông Ryabkov cảnh báo Nga sẽ có phản ứng tương xứng nếu Mỹ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Theo đó, Moscow sẵn sàng bảo đảm an ninh quốc gia bằng việc duy trì hiệu quả của lực lượng răn đe chiến lược, kể cả thông qua các biện pháp quân sự – kỹ thuật. Ông cũng cho biết Mỹ đến nay chưa có phản hồi thực chất đối với sáng kiến của Nga về duy trì các giới hạn định lượng chủ chốt sau khi Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START hết hiệu lực.

Ngoài ra, Nga đặc biệt quan ngại trước việc Pháp và Anh đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm cả khả năng lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chung. Theo Moscow, những động thái này đang làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc an ninh châu Âu và gia tăng nguy cơ đối đầu trong khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: TASS.