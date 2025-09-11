Báo điện tử Thanh Hóa ra mắt giao diện mới: Hiện đại, đa phương tiện, thân thiện với bạn đọc

Sáng nay (11/9), Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa chính thức ra mắt giao diện mới Báo điện tử Thanh Hóa nhằm mang lại những trải nghiệm tối ưu dành cho quý độc giả.

Giao diện mới của Báo điện tử Thanh Hóa ra mắt sáng 11/9.

Trong suốt những năm qua, Báo điện tử Thanh Hóa luôn đồng hành cùng bạn đọc, kịp thời chuyển tải những thông tin chính thống, nhanh nhạy, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ những vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho đến các chuyên mục phản ánh hơi thở đời sống thường ngày, Báo điện tử Thanh Hóa đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần định hướng dư luận và phục vụ tốt nhu cầu thông tin của công chúng.

Giao diện mới được thiết kế hiện đại, khoa học, thân thiện với người dùng, giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi tin tức, tra cứu thông tin và trải nghiệm đa phương tiện trên các thiết bị.

Điểm nhấn của giao diện mới là bố cục hợp lý, tốc độ truy cập nhanh, tích hợp nhiều chuyên mục, tiện ích mới, phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị dữ liệu và bảo mật cũng được nâng cấp, bảo đảm an toàn, tin cậy cho độc giả khi truy cập và tương tác.

Việc đổi mới giao diện thể hiện quyết tâm trong việc không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đây cũng là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần lan toả thông tin nhanh chóng, chính xác và hấp dẫn đến công chúng.

Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua!