Xây dựng hình ảnh người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa “Mẫu mực - Uy tín - Đẹp - Khỏe mạnh”

Sáng 26/12, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội NCT các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hiện nay, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa có 498.750 hội viên, sinh hoạt tại 4.351 chi hội thuộc 166 xã, phường. Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, gương mẫu chấp hành và vận động con cháu, cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Các cấp Hội đã triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và 2 nhiệm vụ Nhà nước giao; tổ chức tổng kết, biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2025; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2020-2025.

Công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm; các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc người cao tuổi được tổ chức chu đáo, thiết thực.

Hội viên tham luận tại hội nghị.

Một điểm mới nổi bật của Hội NCT tỉnh Thanh Hóa trong năm qua là chủ động nghiên cứu, triển khai 3 phong trào lớn: xây dựng Chi hội Người cao tuổi hạnh phúc; xây dựng hình ảnh người cao tuổi “Mẫu mực - Uy tín - Đẹp - Khỏe mạnh”; xây dựng gia đình người cao tuổi không ma túy và các tệ nạn xã hội.

Với những kết quả đạt được, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa được Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và Bằng khen về thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu toàn quốc trong phong trào nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2020-2025.

Bước sang năm 2026, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp; thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người cao tuổi, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025–2030), Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đình Giang