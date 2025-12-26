Đại hội Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 26/12, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ III; Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ tọa Đại hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Hữu nghị Việt - Lào từ tỉnh đến các chi hội thành viên, cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do du học sinh Lào biểu diễn.

Hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường giao lưu hữu nghị được Hội Hữu nghị Việt - Lào các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn công tác sang thăm, làm việc, ký kết chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, các chi hội của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, Chi hội thành phố, Chi hội Vận tải C3- Quá cảnh C6, Chi hội Bộ Thủy lợi đã tích cực làm thủ tục đề nghị khen thưởng, gửi hồ sơ qua Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng, đề nghị Nhà nước CHDCND Lào tặng hàng nghìn Huân chương, Huy chương cho các hội viên đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Lào.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ III phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân; góp phần làm cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững. Xây dựng Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa thực sự là tổ chức chính trị - xã hội đối ngoại có uy tín; hoạt động nền nếp, hiệu quả; phát huy tốt vai trò kết nối, lan tỏa giá trị truyền thống đoàn kết Việt - Lào trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; qua đó đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Qua thực tiễn hoạt động, tổ chức Hội và các hội viên đã khẳng định vai trò quan trọng của mình, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh ta cùng với cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân và nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt - Lào ngày càng cao, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách nhất quán coi trọng và ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là nước CHDCND Lào, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; tập trung quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ, tăng cường phối hợp để Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, thực hiện đạt kết quả cao công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 đồng chí.

Đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Mai Văn Hải trao Giấy khen và tặng hoa chia tay các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030; trao Giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cho Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa; trao Giấy khen và tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, không tái cử Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hải Đăng