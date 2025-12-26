Năm 2026, xã Vĩnh Lộc đề ra 24 chỉ tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,77%

Ngày 26/12, HĐND xã Vĩnh Lộc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ tư) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đồng thời thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Lộc tiếp tục duy trì đà phát triển khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 2.124 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,34%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 510 tỷ đồng, vượt hơn 31% so với dự toán được giao. Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương đạt trên 23 tỷ đồng; toàn xã thành lập mới 23 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 1.380 lao động. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, đạt trên 100% kế hoạch.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lộc Trần Văn Tuấn, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Bước sang năm 2026, xã Vĩnh Lộc đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,77%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 73 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,41%; huy động 60 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc Trịnh Ngọc Tuân, tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, xã tập trung triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và chăm lo đời sống Nhân dân.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 5 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xã Vĩnh Lộc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

