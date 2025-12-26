Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện

Sáng 26/12, tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu tham dự đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ để xây dựng Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy vai trò giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ lưu học sinh Lào

PGS - TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong những năm qua, Chi hội Trường Đại học Hồng Đức đã phát huy tốt vai trò là cầu nối trực tiếp giữa Nhà trường với các cơ quan chức năng của tỉnh và nước bạn Lào, góp phần tổ chức hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và đào tạo Lưu học sinh (LHS) Lào.

Trong giai đoạn tới, nhà trường đẩy mạnh hợp tác giáo dục Việt - Lào theo hướng linh hoạt, hiện đại, nghiên cứu xây dựng các khóa học tiếng Việt trực tuyến, kết hợp đánh giá, kiểm tra và cấp chứng nhận phù hợp, tạo thuận lợi cho LHS trong giai đoạn chuẩn bị trước khi sang học tập tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Việt - Lào, đa dạng hóa hình thức ngoại khóa để LHS có thêm cơ hội thực hành tiếng Việt, mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người và xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà trường mở rộng kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội, các cơ sở đào tạo có LHS Lào, thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đối tác có hoạt động hợp tác với Lào, tạo điều kiện cho LHS được trải nghiệm thực tế, làm thêm phù hợp trong thời gian học tập và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Chi hội, thường xuyên khảo sát nhu cầu thực tiễn của LHS Lào để kịp thời điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tích cực hoạt động đối ngoại Nhân dân

Ông Nguyễn Như Tú, Trưởng ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong thời gian qua, nhiều Ban liên lạc đã chủ động xây dựng mối quan hệ giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tiêu biểu như Ban liên lạc liên phường Đông Sơn và Ban liên lạc liên xã Nga Sơn đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu, tặng quà cho các cháu lưu học sinh nhân dịp Tết cổ truyền Lào và Tết Nguyên đán của Việt Nam. Ban liên lạc F968 không chỉ giao lưu, tặng quà mà còn có 01 đồng chí nhận 02 lưu học sinh đang học tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm con nuôi. Ban liên lạc E217 Triệu Sơn đã tổ chức thăm, tặng quà cho Trường Dân tộc nội trú Viêng Xay với tổng số hiện vật gồm 2.150 chiếc quần áo, 400 cuốn vở học sinh, 500 cuốn sách, 2 đồng hồ và 1 máy tính xách tay. Ngoài ra, Ban liên lạc còn trao tặng 15 triệu đồng cho Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ Trường Dân tộc nội trú 3 triệu đồng; giúp đỡ 1 giáo viên Trường Viêng Xay mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 3 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ đạt 21 triệu đồng Việt Nam. Trong năm 2025, Ban liên lạc tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ cựu chiến binh và quân nhân Lào gặp khó khăn, với tổng số tiền quyên góp đạt 146 triệu đồng.

Các chuyến thăm chiến trường xưa trên đất bạn Lào đều do hội viên tự nguyện đóng góp kinh phí, mỗi chuyến lên tới hàng trăm triệu đồng; tuy nhiên, các hội viên đều thể hiện tinh thần phấn khởi, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng. Một số Ban liên lạc tại các xã vùng giáp biên với nước bạn Lào như Quan Hóa, Thường Xuân, Quan Sơn thường xuyên duy trì việc qua lại, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau nhân dịp các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Chi hội cũng tham gia tích cực các hoạt động do Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh phát động và các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức, như xây dựng phóng sự, cung cấp nhân chứng lịch sử, giao lưu với bạn Lào trong Tuần Văn hóa Hữu nghị Việt -Lào và các chương trình đối ngoại Nhân dân khác.

Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, đoàn kết

Bí Thư đảng ủy xã Tam Lư Chu Đình Trọng phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trên địa bàn xã Tam Lư có 3 bản giáp biên là Piềng Khóe, Sại và Muống, tiếp giáp trực tiếp với bản Phưa Nưa thuộc cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Nhân dân hai bên biên giới đều là đồng bào dân tộc Thái, có mối quan hệ dòng tộc, gắn bó lâu đời; thường xuyên giao lưu, kết nghĩa, thăm thân, trao đổi hàng hóa, nông - lâm sản, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tam Lư luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân và đối ngoại chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tam Thanh và các lực lượng liên quan của phía Bạn Lào, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Duy trì thường xuyên các hoạt động đối ngoại Nhân dân, thăm hỏi, chúc mừng, trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên vào các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng.

Với trách nhiệm của một xã biên giới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tam Lư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương liên quan, tập trung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển. Đồng thời, xã Tam Lư quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới giữ gìn, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; góp phần tăng cường gắn kết bền chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong tình hình mới.

Lê Hợi (lược ghi)