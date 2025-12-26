Hotline: 0822.173.636   |

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Lê Quỳnh
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ, sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất, ngày 26/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất tại Nhà máy nước Hàm Rồng.

Tình huống giả định được đặt ra là trong khi cán bộ, công nhân Nhà máy nước Hàm Rồng đang làm việc thì xảy ra cháy do sự cố điện, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói, khí độc, gây khó khăn cho việc thoát nạn. Trong quá trình di chuyển các máy móc thiết bị đến nơi an toàn, một công nhân đã vô tình vướng vào dây tuy-ô dẫn hóa chất xử lý nước, dẫn đến rò rỉ khí Clo ra xung quanh, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và khiến 1 công nhân bị ngất do ngạt khí Clo.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã có mặt, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng PCCC đơn vị cùng các lực lượng khác triển khai cứu nạn, cứu hộ và tổ chức chữa cháy ban đầu, khoanh vùng nguy hiểm, xử lý điểm rò rỉ hóa chất theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa chuẩn bị thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất.

Lực lượng PCCC cơ sở thực tập phương án chữa cháy

Thông qua buổi thực tập đã giúp nâng cao kỹ năng chỉ huy, phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng PCCC tại chỗ; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố hóa chất, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp nước sạch trên địa bàn.

