Thanh Hóa công bố đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thông báo số 24/TB-UBBC, ngày 25/12/2025 về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo thông báo, căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Quyết định số 23/QĐ-UBBC ngày 20/12/2025 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa:

Số đơn vị bầu cử: 6 Số đại biểu Quốc hội được bầu: 17

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn; các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3.

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung; các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3.

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn; các xã: Các Sơn, Trường Lâm, Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính, Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thắng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3.

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3.

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến, Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3.

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Vạn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các xã: Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các xã: Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 8: Gồm các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 9: Gồm các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 10: Gồm các xã: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 11: Gồm các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 12: Gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập. Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 13: Gồm các xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 14: Gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 15: Gồm các xã: Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 16: Gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 17: Gồm các xã: Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 18: Gồm các xã: Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thăng Bình, Trường Lâm, Công Chính. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 19: Gồm các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang. Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 20: Gồm các xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Văn Lộc. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 21: Gồm các xã: Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 22: Gồm các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 23: Gồm các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 24: Gồm các phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã: Các Sơn, Trường Lâm. Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 25: Gồm các phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 26: Gồm các phường: Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến. Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 27: Gồm các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Hàm Rồng, Nguyệt Viên. Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

Việc công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra đúng quy định, dân chủ, công khai và thành công tốt đẹp.

LP (Nguồn: UBBC tỉnh)