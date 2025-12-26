Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 25/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025”, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồn Biên phòng Pù Nhi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá ), là một trong 26 tập thể, cá nhân trong cả nước được vinh danh tại sự kiện.

Đại diện Tập thể Đồn Biên phòng Pù Nhi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Thanh Hóa nhận khen thưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” diễn ra trong bối cảnh năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm thứ 10 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình tôn vinh 26 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ là những con người bình dị nhưng giàu cống hiến, thể hiện tinh thần tự cường, ý chí đổi mới và khát vọng kiến tạo cuộc sống nhân văn, hạnh phúc. Những câu chuyện đời thường, những đóng góp thầm lặng hay rực rỡ đều cho thấy tư tưởng của Bác đã trở thành động lực nội sinh, thành niềm tin và hành động cụ thể trong mỗi bước phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao chứng nhận cho các điển hình tiêu biểu.

Với mô hình “Bản sáng vùng biên”, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh là một trong số 26 tập thể và cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình “Bản sáng vùng biên” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa triển khai, trong đó Đồn Biên phòng Pù Nhi thực hiện tại các bản khó khăn như bản Cơm, nhằm xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế-xã hội phát triển, với các hoạt động cụ thể như trao tặng tủ sách pháp luật, giúp dân sửa nhà, làm đường, cải tạo vườn tạp, trồng hoa, phát động vệ sinh môi trường, và lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, đưa vùng biên trở nên “sáng” về văn hóa, đẹp về cảnh quan, no ấm về kinh tế.

Với tinh thần tất cả “vì nhân dân phục vụ”, tất cả hướng về biên cương Tổ quốc; cùng với truyền thống gắn bó máu thịt của quân dân biên giới, với trách nhiệm trước đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để góp công, góp sức đồng hành cùng với Nhân dân xây dựng các bản làng biên giới sớm trở thành những “bản sáng” thực sự trên biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Trần Đức Trung

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa