Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Sáng 26/12, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, trực thuộc UBND tỉnh, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Năm 2025, Viện nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện đúng chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN), tư vấn phát triển, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, Viện đang chủ trì, phối hợp thực hiện 3 đề án, 5 nhiệm vụ theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt; triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ KHCN. Đồng thời, triển khai hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác và chuyển giao KHCN trong nông nghiệp, với 13 quy trình kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tăng 2 quy trình so với năm 2024; tiếp nhận, khảo nghiệm hoàn thiện 14 quy trình đưa vào thực tiễn sản xuất, tăng 8 quy trình so với năm 2024; hoàn thiện 4 mô hình trình diễn, góp phần xây dựng, tiếp nhận và chuyển giao kết quả các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất dịch vụ các sản phẩm mang thương hiệu Viện như nấm ăn, nấm dược liệu; giống cây trồng vật nuôi (lúa giống, giống cây nuôi cấy mô, cây giống thành phẩm lâm nghiệp, nông nghiệp; giống thủy sản cá nước ngọt, tôm, cua; giống gia cầm, vật nuôi); liên kết với doanh nghiệp nghiên cứu - sản xuất thử các chế phẩm sinh học có ích; sản xuất phân vi sinh hướng tới dịch vụ sản phẩm ra thị trường, phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn, tuần hoàn, hữu cơ; đẩy mạnh hoạt động tư vấn quy hoạch gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... mang lại doanh thu khoảng 12 tỷ đồng, góp phần nâng tổng doanh thu toàn Viện lên 46,208 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động đạt 7,63 triệu đồng/người/tháng, bằng 102,5% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo dự thảo của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Đồng thời, thảo luận, chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của Viện năm 2025. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm trong năm 2026.

Năm 2026, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của 3 khâu đột phá về Nâng cao doanh thu dịch vụ và năng lực tự chủ tài chính; Chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực nghiên cứu. Từ đó, đổi mới toàn diện tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý và phương thức quản trị theo hướng tiên tiến, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phòng nuôi cấy mô của Viện Nông nghiệp.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung, theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của cả nước.

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025 đã được nhận giấy khen của Viện.

Lê Hoà