Ba Lan đã ký hợp đồng hàng tỷ euro mua tàu ngầm thế hệ mới của Thụy Điển

Ba Lan vừa ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ euro với Thụy Điển để mua ba tàu ngầm thế hệ mới lớp A26 Blekinge, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm vốn bị trì hoãn nhiều năm.

Ba Lan chi 2,36 tỷ euro mua tàu ngầm A26 - tàu ngầm thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Saab.

Lễ ký diễn ra tại thành phố cảng Gdynia ngày 29/6 trong khuôn khổ cuộc tham vấn liên chính phủ Ba Lan - Thụy Điển, với sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Ba tàu ngầm do hãng Saab Kockums của Thụy Điển chế tạo được mua theo chương trình Orka của Ba Lan. Hợp đồng có tổng trị giá khoảng 10 tỷ zloty (2,36 tỷ euro), sau khi Warsaw lựa chọn Thụy Điển là đối tác thực hiện dự án vào cuối năm ngoái.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định, đây là thỏa thuận có ý nghĩa lịch sử đối với năng lực quốc phòng của Ba Lan, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Warsaw và Stockholm. Theo ông, sự hợp tác giữa hai nước tại khu vực Biển Baltic đã góp phần nâng cao đáng kể môi trường an ninh khu vực.

Giám đốc điều hành Saab Micael, Johansson cùng Thiếu tướng Artur Kuptel, người đứng đầu cơ quan mua sắm quốc phòng của Ba lan . Ảnh: AP.

Khi đi vào hoạt động, Ba Lan sẽ trở thành quốc gia thứ hai, sau Thụy Điển, vận hành tàu ngầm lớp A26 Blekinge. Đây là dòng tàu ngầm thế hệ mới được thiết kế cho tác chiến tại Biển Baltic, sử dụng động cơ diesel-điện kết hợp hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP), cho phép hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không cần nổi lên để sạc pin.

Các tàu ngầm mới sẽ thay thế tàu ngầm ORP Orzeł lớp Kilo có từ thời Liên Xô, hiện là tàu ngầm duy nhất còn hoạt động trong biên chế Hải quân Ba Lan và sắp hết niên hạn sử dụng. Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2030, hai chiếc còn lại sẽ được chuyển giao trong các năm tiếp theo. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Thụy Điển có thể bàn giao cho Ba Lan một tàu ngầm đã qua sử dụng vào năm 2027 nhằm duy trì năng lực tác chiến dưới mặt nước.

Ngoài việc cung cấp tàu ngầm, thỏa thuận còn bao gồm các nội dung hợp tác về hậu cần, đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Việc Ba Lan thúc đẩy chương trình Orka diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Biển Baltic tiếp tục diễn biến phức tạp. Sau khi khởi động lại chương trình vào năm 2023, Warsaw đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa hải quân nhằm tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ các tuyến hàng hải, hệ thống cáp năng lượng và thông tin liên lạc dưới biển.

Đầu năm nay, Ba Lan cùng Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Latvia, Litva và Thụy Điển đã ký Tuyên bố Baltic, cam kết tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.