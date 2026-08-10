Thanh Hóa sẽ đón đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có nơi trên 38 độ C

Trong 2 ngày tới (ngày 10 và 11/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới và dịu dần từ khoảng ngày 14-15/8.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo, trong 2 ngày tới (ngày 10 và 11/8), khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới và dịu dần từ khoảng ngày 14-15/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao . Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nguồn: https://nhandan.vn/trong-2-ngay-toi-bac-bo-va-trung-bo-tiep-tuc-co-nang-nong-gay-gat-co-noi-tren-38-do-c-post980807.html