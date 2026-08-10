Khẩn trương hoàn tất bàn giao CLB Bóng đá Thanh Hóa

Chiều 10/8, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa, trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến quá trình chuyển giao CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá Lê Văn Trung chủ trì buổi làm việc.

Theo nội dung thống nhất, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với án phạt của FIFA trước đó. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa cam kết tại hội nghị sẽ xử lý án phạt FIFA trong ngày 10/8, tạo điều kiện để CLB Thanh Hóa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027.

Về phía đơn vị tiếp nhận, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa cho biết đã chuẩn bị kế hoạch, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và đưa CLB vào vận hành trong mùa giải mới ngay sau khi vấn đề án phạt của FIFA được tháo gỡ.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ cần thiết để thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao CLB theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Việc xử lý án phạt của FIFA và hoàn tất thủ tục tiếp nhận được xác định là những nhiệm vụ cấp thiết trong thời điểm CLB Thanh Hóa đang chuẩn bị bước vào mùa giải 2026/2027, đặc biệt khi thời hạn đăng ký cầu thủ đang đến gần.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị các bên khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao CLB.

Trong hơn 5 năm gắn với tên gọi Đông Á Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã trải qua một giai đoạn đáng nhớ với nhiều dấu ấn tại các giải đấu quốc gia. Đỉnh cao là 2 lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia các mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, cùng chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023.

Thành tích này giúp Đông Á Thanh Hóa trở thành một trong những đội bóng có dấu ấn nổi bật tại đấu trường quốc nội trong những năm gần đây.

Hoàng Sơn