Hàng nghìn người ở Ceuta yêu cầu giải pháp cho khủng hoảng di cư

Hàng nghìn người dân Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha giáp Maroc, ngày 9/8 đã xuống đường yêu cầu chính phủ có biện pháp “ngay lập tức, quyết đoán và tương xứng” để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời chỉ trích chính quyền trung ương đã “bỏ rơi” thành phố.

Cuộc biểu tình diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp do 4 cộng đồng tôn giáo chính ở Ceuta tổ chức. Ảnh: EFE.

Cuộc biểu tình diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp do 4 cộng đồng tôn giáo chính ở Ceuta tổ chức. Hàng nghìn người tham gia nhằm kêu gọi giải pháp cho tình trạng người di cư gia tăng và bảo vệ sự chung sống hòa bình trong thành phố. Với khẩu hiệu “Đủ rồi, Ceuta sẽ không đầu hàng”, người biểu tình hô vang “Ceuta là Tây Ban Nha” và yêu cầu Thủ tướng Pedro Sánchez từ chức. Một số người sau đó tuần hành tới trụ sở Phái đoàn Chính phủ tại Ceuta.

Chủ tịch Ceuta Juan Jesús Vivas cho rằng tình hình hiện nay “hoàn toàn không thể duy trì”, đồng thời kêu gọi chính quyền trung ương tăng cường nguồn lực và nhân viên an ninh. Ông cũng cho rằng sau cuộc khủng hoảng biên giới năm 2021, chính phủ Tây Ban Nha đã “vấp phải cùng một hòn đá hai lần”.

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha cam kết triển khai “tất cả các nguồn lực cần thiết” cho công tác tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ Ceuta về tài chính, kỹ thuật và nhân lực.

Tây Ban Nha đã tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với tất cả các chuyến bay và đường biển đến từ Italy trong bối cảnh tranh chấp leo thang giữa hai nước về vấn đề di cư và các hạn chế biên giới liên quan đến vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Ảnh: AFP.

Khủng hoảng di cư tại Ceuta cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Italy. Madrid đã tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát tại cảng và sân bay đối với hành khách đến từ Italy, sau khi Rome từ chối dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha được áp dụng sau những diễn biến tại Ceuta tuần trước.

Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chỉ trích động thái của Tây Ban Nha là “khó hiểu và hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông cho biết Italy áp dụng các biện pháp kiểm soát do xảy ra “một sự việc bất thường” tại Ceuta và sẽ dỡ bỏ khi nguy cơ không còn. Trong khi đó, các lực lượng đối lập tại Italy chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni vì tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao “không có cơ sở”.

Tây Ban Nha và Italy đã thông báo với Ủy ban châu Âu rằng các biện pháp kiểm soát của hai nước chỉ mang tính tạm thời. Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết cả Madrid và Rome đã xác nhận điều này. Các biện pháp đáp trả của Tây Ban Nha dự kiến được duy trì đến ngày 7/9.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews.