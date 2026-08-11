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Các nước Baltic và Ba Lan tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan đang tăng cường bảo vệ các công trình trọng yếu như đập, nhà máy điện và hệ thống khí đốt, trong bối cảnh giới chức các nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra hoạt động phá hoại hoặc tấn công nhằm vào hạ tầng thiết yếu. Nga bác bỏ các cáo buộc liên quan và cho rằng những cảnh báo này nhằm biện minh cho việc tăng cường quân sự tại khu vực.

Các nước Baltic và Ba Lan tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan đang tăng cường bảo vệ các công trình trọng yếu như đập, nhà máy điện và hệ thống khí đốt, trong bối cảnh giới chức các nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra hoạt động phá hoại hoặc tấn công nhằm vào hạ tầng thiết yếu. Nga bác bỏ các cáo buộc liên quan và cho rằng những cảnh báo này nhằm biện minh cho việc tăng cường quân sự tại khu vực.

Các nước Baltic và Ba Lan tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Các quốc gia Baltic và Ba Lan ký biên bản ghi nhớ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Ảnh: LRT.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng, kéo theo những quan ngại về nguy cơ các hoạt động phá hoại hoặc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu vực Bắc và Đông Âu.

Theo thông tin được đưa ra, các quốc gia láng giềng của Nga, đều là thành viên NATO đang đặc biệt chú trọng bảo vệ các công trình cung cấp năng lượng và các cơ sở có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia. Các biện pháp được tăng cường nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Các nước Baltic và Ba Lan tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Ảnh minh họa: ABC.

Một trong những mối quan ngại được các nước này đề cập là khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ( UAV). Lo ngại này xuất phát từ việc UAV đã trở thành một trong những phương tiện được sử dụng phổ biến trong xung đột Nga - Ukraine.

Việc tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu được xem là một phần trong nỗ lực của Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các nguy cơ an ninh mới, đồng thời củng cố năng lực ứng phó với các hành động phá hoại và gây gián đoạn cơ sở hạ tầng.

Các nước Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia gia nhập NATO năm 2004, cùng với Ba Lan. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, các quốc gia này nằm trong số những nước NATO tích cực thúc đẩy tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố an ninh ở sườn phía Đông của liên minh.

Minh Phương

Nguồn: WION.

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