Công dân đầu tiên trên toàn quốc nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua mã định danh VNeID

Không còn phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu, thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nay đã được tích hợp thông qua mã định danh VNeID. Từ xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa - nơi người dân đầu tiên trên cả nước vừa được nhận GCNQSDĐ trên môi trường số, những tiện ích từ chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai đang dần trở thành điều cụ thể, gần gũi với cuộc sống.

Niềm vui từ một thủ tục nhanh gọn

Chị Nguyễn Thị Hà (áo trắng), thôn Quang Khê, xã An Nông là công dân đầu tiên trên phạm vi toàn quốc được nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh VNeID.

Những thông tin tưởng như khô khan về thửa đất, người sử dụng đất, hồ sơ địa chính... đang từng bước được chuẩn hóa, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân tốt hơn. Tại xã An Nông, hiệu quả ấy đã được cảm nhận rất rõ qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà, ở thôn Quang Khê.

Chị là người đầu tiên trên cả nước được nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh VNeID.

Nhắc đến trải nghiệm của mình, chị Hà không giấu được niềm vui. Một thao tác trên điện thoại thay cho những lần đi lại, chờ đợi - điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến sự thuận tiện rất thiết thực đối với người dân.

Với chị, điều đáng mừng nhất là thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không phải mất nhiều thời gian đi lại.

Chị Hà chia sẻ: “Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNeID mang lại nhiều thuận lợi. Thông tin về GCNQSDĐ được tích hợp trên ứng dụng giúp tôi dễ dàng tiếp cận, quản lý và sử dụng khi cần thiết. Gia đình tôi rất phấn khởi vì thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ trong buổi sáng đã nhận được giấy chứng nhận trên ứng dụng. Người dân không phải mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tiến độ thực hiện chuyển đổi số, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn.

Đến nay xã An Nông đã đồng bộ 32.414 thửa đất trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đằng sau những con số ấy là quá trình rà soát, chuẩn hóa, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai được địa phương thực hiện từng bước, với mục tiêu dữ liệu phải “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Khi thông tin đất đai được xác thực và liên thông, người dân sẽ thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục. Những giấy tờ đã có trong hệ thống có thể được khai thác, hạn chế việc phải cung cấp, xuất trình lại; thời gian đi lại, chờ đợi cũng được rút ngắn.

Ông Hàn Việt Anh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn, cho biết: “Việc tích hợp dữ liệu GCNQSDĐ trên VNeID là một bước tiến trong quá trình số hóa hồ sơ đất đai. Người dân có thể tiếp cận thông tin ngay trên thiết bị điện tử của mình, qua đó giảm bớt giấy tờ, thời gian đi lại và góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Quan trọng hơn, từ những dữ liệu được cập nhật, xác thực và kết nối, việc quản lý đất đai cũng từng bước chuyển sang phương thức hiện đại hơn, thuận tiện hơn cho cả cơ quan quản lý và người dân.

Từng thửa đất được làm sạch, từng dữ liệu được kết nối

Từ kết quả bước đầu tại xã An Nông, việc làm giàu, làm sạch và đồng bộ dữ liệu đất đai đang được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh. Mục tiêu là từng bước hoàn thiện thông tin về mỗi thửa đất, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và có thể kết nối, khai thác thuận tiện giữa các cơ quan.

Thực hiện theo tiêu chí mới “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, tính đến sáng 9/8, toàn tỉnh đã cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) 711.996/1.394.334 thửa đất. Trong đó, 385.303 thửa đất đã đồng bộ thành công, đạt 27,6%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, 326.693 thửa đất của 37 xã, phường đang ở trạng thái chờ xử lý.

Ông Lê Đình Thịnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan để rà soát, chuẩn hóa, đối khớp dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, cán bộ chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở cập nhật, chỉnh lý thông tin và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện”.

Công việc tưởng như chỉ là cập nhật dữ liệu trên hệ thống, nhưng phía sau đó là rất nhiều hồ sơ cần kiểm tra, nhiều thông tin phải xác minh. Vẫn còn những thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ, chưa đăng ký đất đai lần đầu; một số hồ sơ địa chính được lập từ nhiều năm trước chưa cập nhật đầy đủ biến động. Có trường hợp thông tin về người sử dụng đất chưa thống nhất giữa các nguồn dữ liệu, trong khi một bộ phận người dân đi làm ăn xa nên việc liên hệ, bổ sung hồ sơ cũng mất thêm thời gian...

Phía sau tiến độ cập nhật ngày càng nhanh là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc với hồ sơ và dữ liệu. Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp, nhiều cán bộ phải tranh thủ từng giờ, từng ngày, có thời điểm làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ.

Những ngày này, cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống VNLIS trước kế hoạch đã đề ra.

Từ niềm vui của chị Nguyễn Thị Hà khi nhận GCNQSDĐ trên VNeID trong buổi sáng 9/8, có thể thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời. Khi từng thửa đất được cập nhật đầy đủ, từng thông tin được kết nối chính xác, những dữ liệu tưởng như khô khan đang từng bước trở thành những tiện ích cụ thể, giúp cuộc sống của người dân thuận tiện hơn mỗi ngày.

Khi dữ liệu được làm sạch, kết nối và sử dụng thống nhất, những tiện ích tưởng như nhỏ bé ấy sẽ ngày càng đến gần hơn với mỗi người dân.

Khánh Phương