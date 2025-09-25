Thụy Điển và Ba Lan tập trận tại vị trí chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Ba Lan đang phối hợp tiến hành cuộc tập trận quy mô trên đảo Gotland - vị trí chiến lược được ví như “tàu sân bay khổng lồ” giữa Biển Baltic. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh các đơn vị trên bộ, trên biển và trên không trước nguy cơ bị tấn công.

Binh sỹ Ba Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc tập trận mang tên Gotland Sentry có sự tham gia của binh sỹ Thụy Điển cùng lực lượng lính dù và đơn vị tên lửa bờ biển của Ba Lan, mô phỏng tình huống phòng thủ khẩn cấp.

S quan Hải quân Thụy Điển Oscar Hannus, khi đứng cạnh hệ thống tên lửa RBS-15 bảo vệ đảo, chia sẻ: “Về cơ bản, Gotland giống như một tàu sân bay giữa biển.”

Nằm cách căn cứ Hạm đội Baltic của Nga tại Kaliningrad khoảng 300 km, Gotland kiểm soát các tuyến hàng hải then chốt và giữ vai trò trọng yếu nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần triển khai quân tiếp viện tới Litva, Latvia và Estonia.

Sau Chiến tranh Lạnh, hòn đảo dài 170 km này từng bị phi quân sự hóa. Tuy nhiên, từ năm 2018, Thụy Điển đã tái vũ trang Gotland với việc khôi phục Trung đoàn Gotland, triển khai tên lửa đất đối không và mở rộng các cơ sở quân sự.

Việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO hồi tháng 3/2024 càng củng cố tầm quan trọng của Gotland, khi hòn đảo này trở thành một phần trong hệ thống phòng thủ tập thể của liên minh quân sự./.

Theo TTXVN