Thụy Điển dự kiến đầu tư 1,6 tỷ USD cho hệ thống phòng không

Chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ dành khoảng 15 tỷ krona (tương đương 1,6 tỷ USD) để đầu tư vào các hệ thống phòng không, với mục tiêu trọng tâm là bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson. Ảnh: Govconexec

Theo tuyên bố của chính phủ, khoản đầu tư mới nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa từ trên không, trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù Thụy Điển, giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, đã gia tăng chi tiêu quốc phòng trong thời gian gần đây, giới chức nước này cho rằng lãnh thổ rộng lớn của Thụy Điển vẫn tồn tại những khoảng trống nhất định về năng lực phòng thủ trên không.

Phát biểu bên lề một hội nghị an ninh tổ chức tại khu vực phía Bắc Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh rằng, các diễn biến tại Ukraine trong những năm gần đây cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống phòng không đủ mạnh và có khả năng duy trì hoạt động lâu dài. Theo ông Pal Jonson, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy phòng không đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ dân cư cũng như duy trì hoạt động của các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Bộ trưởng Jonson cho biết Thụy Điển dự kiến sẽ mua sắm các hệ thống phòng không tầm ngắn, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ các đô thị lớn, cầu giao thông, nhà máy điện và những công trình được coi là thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội. Các hệ thống này được kỳ vọng sẽ bổ sung cho cấu trúc phòng thủ hiện có, góp phần nâng cao khả năng phòng vệ tổng thể của quốc gia.

Bên cạnh khoản đầu tư lớn này, Thụy Điển cũng đã xác nhận việc dành khoảng 366 triệu USD để trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn IRIS-T. Sự kết hợp giữa các hệ thống tầm trung và tầm ngắn cho phép quốc gia Bắc Âu này xây dựng một cấu trúc phòng không đa lớp, tối ưu hóa khả năng bảo vệ các mục tiêu chiến lược và dân sự.

Hệ thống tên lửa đất đối không của Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Động thái của Stockholm diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang mạnh tay chi tiền cho quốc phòng. Đáng chú ý là trường hợp của Đức, khi Quốc hội nước này hồi tháng 12/2025 đã phê duyệt ngân sách chi tiêu quốc phòng mới trị giá lên tới 59 tỷ USD. Đây là dấu hiệu cho thấy các đồng minh trong khu vực đang ưu tiên tăng cường kho vũ khí và khả năng sẵn sàng tác chiến trước những biến động địa chính trị phức tạp.

Lê Hà.

Nguồn: The Straitstimes.