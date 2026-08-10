Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 10/8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Hội trường Công an tỉnh đến 166 điểm cầu công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi lễ tại hội trường Công an tỉnh có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10/8/2026.

Đại tá Hoàng Quốc Việt là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí từng công tác tại Công an tỉnh Sơn La, giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo cấp phòng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở vị trí công tác nào, Đại tá Hoàng Quốc Việt cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với cá nhân đồng chí Hoàng Quốc Việt; đồng thời là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, cống hiến của đồng chí trong lực lượng Công an Nhân dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Đại tá Hoàng Quốc Việt là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác; có phẩm chất đạo đức, năng lực chỉ huy, chỉ đạo và kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị trên cương vị mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, địa bàn; phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng; chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa cần hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm; xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương có trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa. Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh phải được triển khai theo phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Một nhiệm vụ được Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Công an tỉnh cần tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành; lấy sự bình yên, an toàn và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần dân và sát cơ sở.

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần đoàn kết, đồng lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ Đại tá Hoàng Quốc Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nhân dân Thanh Hóa đối với lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh để Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phát huy trách nhiệm, tình cảm, danh dự và truyền thống vẻ vang của lực lượng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển, an toàn và văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu