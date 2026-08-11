Động đất mạnh nhất thế kỷ ở Colombia, gần 700 người thương vong

Ít nhất Ít nhất 132 người đã thiệt mạng và 570 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10/8. Nhiều tòa nhà đổ sập, bệnh viện và cơ sở hạ tầng bị hư hại, hàng loạt người có thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Giới chức Colombia đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ XXI.

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia, ít nhất gần 700 người thương vong. Ảnh: AFP.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 107 km. Cơ quan địa chất Colombia đã ghi nhận 21 dư chấn trong ngày 10/8 và cảnh báo có thể tiếp tục xảy ra các đợt rung chấn khác.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời cho biết chính phủ đã huy động toàn bộ nguồn lực để ứng phó thảm họa. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm và giải cứu những người còn sống bị mắc kẹt dưới các công trình đổ sập, đồng thời nhanh chóng đưa viện trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng.

Thiệt hại tập trung tại nhiều địa phương ở miền Tây Colombia, trong đó nặng nề nhất là tỉnh Risaralda thuộc vùng trồng cà phê. Tại thủ phủ Pereira, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong các tòa nhà bị sập. Tại thành phố Manizales, một phần tháp bên của một nhà thờ theo kiến trúc tân Gothic bị đổ, khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống đường phố. Tại Cali, lực lượng cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên phải dùng tay đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Tại tỉnh Choco, gần tâm chấn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mất liên lạc tại một số khu vực.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sau trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Colombia. Ảnh: AP.

Hiện cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã tạm đình chỉ hoạt động tại các sân bay ở Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura để kiểm tra mức độ an toàn của các công trình và đường băng.

Được biết, Mỹ đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu USD cho Colombia, nhằm hỗ trợ nước này ứng phó với hậu quả của trận động đất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đang theo dõi sát tình hình tại Colombia và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ sau thảm họa.

Cộng đồng quốc tế cũng nhanh chóng đề nghị hỗ trợ Colombia. Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh Copernicus để hỗ trợ đánh giá thiệt hại và phục vụ công tác cứu hộ. Israel, Mexico, Ecuador và Pháp cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc các nước và tổ chức quốc tế nhanh chóng hỗ trợ được kỳ vọng giúp Colombia tăng cường năng lực cứu hộ, đánh giá thiệt hại và cung cấp nhu yếu phẩm cho những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.