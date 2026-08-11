Mỹ khẳng định không rút khỏi châu Á, kêu gọi đồng minh chia sẻ trách nhiệm quốc phòng

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc mới đây cho biết, Mỹ không có ý định rút khỏi châu Á mà đang củng cố vị thế nhằm duy trì cán cân quyền lực có lợi tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song Washington muốn các đồng minh và đối tác tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby. Ảnh: WSJ.

Phát biểu tại Manila ngày 10/8, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby khẳng định, Washington vẫn cam kết duy trì hiện diện và lợi ích tại khu vực, đồng thời bác bỏ những lo ngại cho rằng Mỹ đang rút khỏi châu Á. Ông Colby nhấn mạnh, Mỹ không rời khỏi khu vực mà đang củng cố vị thế để duy trì cán cân quyền lực có lợi tại những khu vực quan trọng.

Theo ông Colby, Mỹ sẽ tiếp tục củng cố thế trận răn đe và tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Washington không muốn tự mình gánh toàn bộ trách nhiệm về an ninh khu vực mà kỳ vọng các đồng minh và đối tác tăng đầu tư quốc phòng, nâng cao năng lực tự bảo vệ và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm duy trì an ninh. Ông nhấn mạnh, Mỹ muốn xây dựng quan hệ đối tác, thay vì duy trì mô hình các quốc gia phụ thuộc vào sự bảo trợ của Washington.

Tướng Francis Coronel của Philippines (bên phải) bắt tay các binh sĩ Lục quân Mỹ sau một cuộc diễn tập bắn đạn thật trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ tại Fort Magsaysay (Philippines). Ảnh: CNN.

Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á, là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông Colby. Sau Philippines, quan chức Lầu Năm Góc dự kiến tới Indonesia, Thái Lan và Campuchia.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các đồng minh và đối tác tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ về an ninh.

Việc Washington nhấn mạnh vai trò của các đồng minh và đối tác được xem là một phần trong nỗ lực định hình lại cách thức Mỹ duy trì hiện diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và mạng lưới liên minh trong khu vực, nhưng kỳ vọng các đối tác đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh và duy trì thế cân bằng khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Defense News.