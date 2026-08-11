Iran bổ nhiệm loạt chỉ huy quân sự cấp cao

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei vừa ký các sắc lệnh bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có các nhân vật thay thế những chỉ huy thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Iran bổ nhiệm loạt chỉ huy quân sự cấp cao. Ảnh: Tehran Times.

Theo các sắc lệnh, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, thay ông Abdolrahim Mousavi. Trong khi đó, ông Ahmad Vahidi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tổng quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thay ông Mohammad Pakpour.

Ngoài ra, ông Kioumars Heydari được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang, trong khi ông Mostafa Izadi giữ chức Phó Tư lệnh IRGC. Ông Ali Azmaei được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân IRGC. Ông Hossein Taeb được bổ nhiệm đứng đầu lực lượng Basij thuộc IRGC, thay ông Gholamreza Soleimani.

Trong các sắc lệnh bổ nhiệm, Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi phát triển liên tục và toàn diện năng lực quân sự nhằm đạt khả năng răn đe tối đa, đồng thời duy trì sự sẵn sàng tiến hành các chiến dịch tấn công mạnh mẽ nhằm vào đối phương.

Ông Khamenei cũng yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh toàn diện, hiện đại của các lực lượng vũ trang và lực lượng Basij, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa quân sự thông thường và chiến tranh hỗn hợp.

Việc bổ nhiệm đồng loạt các chỉ huy quân sự cấp cao được xem là bước đi nhằm nhanh chóng kiện toàn hệ thống chỉ huy của Iran sau những tổn thất nhân sự trong các cuộc tấn công gần đây, đồng thời đảm bảo hoạt động liên tục của các lực lượng vũ trang.

Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày 10/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trong đó ông lên tiếng kêu gọi Tehran tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán với các nước láng giềng trong khu vực và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời thúc giục Tehran mở lại vô điều kiện eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 10/8 tuyên bố quân đội nước này đã rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ hiện kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.