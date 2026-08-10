3Pro TV tại Hàn Quốc lộ khoảng 460.000 bản ghi dữ liệu cá nhân

Làn sóng rò rỉ dữ liệu đang ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại Hàn Quốc khi các vụ việc không còn giới hạn ở ngân hàng, nhà mạng hay những nền tảng trực tuyến lớn mà đã lan sang lĩnh vực truyền thông do các nhà sáng tạo nội dung vận hành. Mới nhất, khoảng 460.000 bản ghi thông tin cá nhân đã bị lộ từ ứng dụng của 3Pro TV (SamPro TV), kênh YouTube chuyên về kinh tế và tài chính nổi tiếng tại nước này.

Khoảng 460.000 bản ghi thông tin cá nhân đã bị lộ từ ứng dụng của 3Pro TV (SamPro TV). Ảnh chụp màn hình.

Ngày 10/8, E-Broadcasting, công ty vận hành 3Pro TV, cho biết đã phát hiện dấu hiệu một đối tượng bên ngoài truy cập trái phép vào hệ thống ứng dụng của công ty từ đầu tháng 8. Kết quả điều tra xác nhận đối tượng này đã xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng và truy cập thông tin cá nhân của người dùng.

Theo E-Broadcasting, tổng số dữ liệu bị ảnh hưởng được ước tính khoảng 460.000 bản ghi. Tùy từng thành viên, thông tin bị lộ có thể bao gồm họ tên, thông tin hồ sơ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, dữ liệu tài khoản ngân hàng, thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin thiết bị và lịch sử sử dụng dịch vụ.

Đáng chú ý, vụ việc còn liên quan đến một số dữ liệu tài chính. Cụ thể, 2.972 bản ghi thông tin tài khoản ngân hàng, gồm tên ngân hàng, số tài khoản và tên chủ tài khoản, đã bị lộ. Ngoài ra, thông tin liên quan đến 317 thẻ tín dụng và 2 địa chỉ cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công ty đã chặn đường truy cập và địa chỉ IP của đối tượng bị nghi ngờ, đồng thời triển khai thêm các biện pháp bảo mật. E-Broadcasting cũng thuê một công ty an ninh mạng bên ngoài kiểm tra hệ thống và báo cáo vụ việc lên Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc và Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA).

Công ty cho biết đã thông báo riêng cho những thành viên có thông tin liên hệ, đồng thời đăng thông báo công khai đối với những người không thể liên lạc trực tiếp. Công ty khuyến cáo người dùng cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc thư điện tử giả danh 3Pro TV, không nhấp vào đường link hay mở tệp đính kèm từ những nguồn không rõ ràng hoặc đáng ngờ, đồng thời xóa và báo cáo các nội dung này.

E-Broadcasting cho biết đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ khách hàng và khắc phục thiệt hại, đồng thời sẽ công bố thông tin chi tiết chậm nhất vào ngày 31/8.

Vụ việc được xem là diễn biến mới trong vấn đề an toàn dữ liệu đang gia tăng tại Hàn Quốc. Các ngân hàng và doanh nghiệp tài chính từ lâu là mục tiêu của các vụ tấn công do lưu trữ lượng lớn thông tin tài chính và dữ liệu nhận dạng cá nhân. Trong khi đó, các nhà mạng, doanh nghiệp thương mại điện tử và nền tảng Internet lớn cũng ngày càng phải đối mặt với nguy cơ khi lượng dữ liệu khách hàng tăng mạnh.

Bích Hồng

Nguồn: AJP, Chosun, Industry News.