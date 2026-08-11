Thổ Nhĩ Kỳ thông qua luật về giải giáp và tái hòa nhập thành viên PKK

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ tiến trình giải giáp và tái hòa nhập các thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ tại nước này.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ họp phiên toàn thể, thông qua khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ tiến trình giải giáp và tái hòa nhập các thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK), ngày 10/8/2026. Ảnh: Xinhua.

Dự luật được thông qua sau gần 10 giờ tranh luận tại Quốc hội ngày 10/8, với 468 phiếu thuận, 88 phiếu chống và 6 phiếu trắng, trong tổng số 562 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus đánh giá đây là “bước ngoặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Khuôn khổ pháp lý do liên minh cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, gồm đảng Công lý và Phát triển và đảng Phong trào Dân tộc ủng hộ, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn của đảng DEM thân người Kurd cùng một số lực lượng đối lập.

Theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, khuôn khổ pháp lý mới nhằm tạo cơ sở cho việc giải giáp PKK, không phải một lệnh ân xá chung. Theo đó, các thành viên cấp thấp của PKK, không liên quan đến các vụ giết người hoặc tội phạm nghiêm trọng, có thể trở về Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Bắc Iraq theo những điều kiện pháp lý nhất định. Tuy nhiên, những đối tượng không thuộc diện áp dụng gồm thủ lĩnh sáng lập PKK Abdullah Ocalan đang bị giam giữ, các lãnh đạo cấp cao của tổ chức và những người đang thụ án tù chung thân.

Được biết, việc triển khai luật sẽ chỉ được tiến hành sau khi nhà chức trách xác nhận PKK chấm dứt hoạt động tổ chức và giao nộp vũ khí. Một cơ chế giám sát chuyên trách sẽ theo dõi quá trình này.

Xung đột giữa PKK và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 1984, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Ảnh: France 24.

Xung đột giữa PKK và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 1984, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Tiến trình hòa giải mới được thúc đẩy từ cuối năm 2024, sau khi lãnh đạo đảng Phong trào Dân tộc Devlet Bahceli kêu gọi thủ lĩnh PKK yêu cầu đảng này từ bỏ đấu tranh vũ trang. Đến tháng 5/2025, PKK tuyên bố giải giáp và giải thể.

Giới phân tích nhận định việc Quốc hội thông qua luật mới chỉ là bước khởi đầu. Ankara sẽ phải đồng thời giải quyết vấn đề giải giáp, rà soát tư pháp và thúc đẩy hòa giải xã hội, trong bối cảnh niềm tin của công chúng vẫn chịu ảnh hưởng từ tiến trình hòa bình thất bại giai đoạn 2013-2015.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.