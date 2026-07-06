Australia và Fiji ký hiệp ước phòng thủ chung đầu tiên

Australia và Fiji ngày 6/7 ký Hiệp ước "Đại dương Hòa bình" (Ocean of Peace Alliance), lần đầu tiên thiết lập cơ chế phòng thủ chung, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị tấn công từ bên ngoài. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Canberra tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết hiệp ước và liên minh, ngày 6 tháng 7 năm 2026. Ảnh: AAP.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Suva của Fiji, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết hiệp ước đưa ra nghĩa vụ phòng thủ chung ở mức cao nhất giữa hai nước.

Theo ông Albanese, nếu Fiji bị tấn công từ bên ngoài, Australia sẽ dành “sự hỗ trợ đầy đủ” nhằm bảo vệ chủ quyền của quốc đảo này. Hiệp ước cũng quy định hai nước sẽ tham vấn về các mối đe dọa an ninh và phối hợp hành động để ứng phó với các nguy cơ chung.

Đây là hiệp ước liên minh đầu tiên trong lịch sử của Fiji, đồng thời đưa Fiji trở thành đồng minh phòng thủ chính thức thứ tư của Australia, sau Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea.

Theo nội dung hiệp ước, các quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương cũng có thể được mời tham gia nếu đáp ứng các mục tiêu và nguyên tắc của thỏa thuận, cũng như đóng góp cho an ninh khu vực.

Bên cạnh hiệp ước phòng thủ, Australia và Fiji cũng ký thỏa thuận Vuvale Union, mở rộng hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước. Thủ tướng Albanese cho biết Canberra sẽ đầu tư 1 tỷ AUD trong vòng 10 năm để triển khai các nội dung của thỏa thuận.

Ông Albanese đánh giá hai hiệp ước trên là một trong những khuôn khổ hợp tác song phương có quy mô lớn nhất mà Australia từng thiết lập với một quốc gia.

Về phần mình, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka cho rằng các thỏa thuận mới không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Fiji với Trung Quốc cũng như giữa Australia với Trung Quốc.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Australia đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các quốc đảo Thái Bình Dương, giữa lúc Trung Quốc tăng cường hiện diện kinh tế và mở rộng hợp tác an ninh trong khu vực. Tuần trước, Canberra cũng ký một thỏa thuận an ninh với Vanuatu và dự kiến tiếp tục thảo luận về một hiệp ước chiến lược toàn diện với Quần đảo Solomon trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese ngày 7/7.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters