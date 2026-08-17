Mỹ được cho là nghiên cứu công nghệ radar phòng không theo mô hình Nga

Mỹ được cho là đang xem xét phát triển thế hệ radar phòng không cơ động mới, với thiết kế có những điểm tương đồng với kiến trúc phòng không của Nga, trong bối cảnh Washington đánh giá lại năng lực phòng không sau những tổn thất trong cuộc xung đột với Iran.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-300 của Nga được trưng bày tại khu triển lãm ở Công viên Kubinka Patriot ngoại ô Moscow vào ngày 15/8/2023 trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự Quốc tế Quân đội - 2023. Ảnh: AFP.

Theo tạp chí chuyên về quân sự Military Watch, Lầu Năm Góc đang hướng tới việc phát triển các radar phòng không cơ động thế hệ mới. Một số hệ thống radar thuộc mạng lưới phòng thủ tên lửa THAAD được cho là có thể được tích hợp nền tảng cảm biến cơ động, tương tự cách thiết kế được áp dụng ngay từ đầu trên các hệ thống S-300 và S-400 của Nga.

Thông tin này được đưa ra sau những tổn thất được cho là đáng kể đối với các hệ thống radar phòng không của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Theo Military Watch, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phá hủy số radar phòng không của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến bắt đầu cuối tháng 2.

Các hệ thống được cho là bị phá hủy gồm radar AN/TPS-59 có giá khoảng 70 triệu USD, một radar AN/FPS-132 và hai radar cơ động AN/TPY-2 băng tần X thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD, với mỗi hệ thống có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Theo đánh giá được Military Watch dẫn lại, việc mất các radar này làm suy giảm đáng kể khả năng nhận biết tình hình trên không của lực lượng Mỹ và các đồng minh.

Mô hình đang được xem xét có thể khác với cách tiếp cận truyền thống của phương Tây, trong đó radar và các thành phần đánh chặn thường được tổ chức thành một khẩu đội phòng không tương đối độc lập. Thay vào đó, radar có thể hoạt động như các nút cảm biến trong một mạng lưới rộng hơn, cho phép cảm biến cơ động phát hiện mục tiêu và truyền dữ liệu đến các bệ phóng ở vị trí khác.

Cách tiếp cận này có những điểm tương đồng với kiến trúc phòng không tích hợp và kết nối mạng của Nga, đồng thời phù hợp với hệ thống Chỉ huy tác chiến phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp (IBCS) của Mỹ, vốn được thiết kế để kết nối nhiều loại cảm biến và vũ khí khác nhau.

Theo nguồn tin được RT dẫn lại, kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu, Tehran đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái, gây thiệt hại cho ít nhất 20 cơ sở của Mỹ tại 8 quốc gia. Iran cũng được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 42 máy bay quân sự Mỹ, trong đó có một số máy bay bị tấn công khi đang đỗ tại các căn cứ.

Các số liệu về thiệt hại và những đánh giá về việc Mỹ điều chỉnh thiết kế radar hiện chưa được các bên liên quan xác nhận đầy đủ và độc lập.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Military Watch.