Australia và EU ký kết hiệp định thương mại sau nhiều năm đàm phán

Australia và Liên minh châu Âu đã ký kết hiệp định thương mại sau nhiều năm đàm phán, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn tìm cách đa dạng hóa thị trường và thích ứng với những biến động thương mại toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh cùng bản tuyên bố chung đã ký trong một buổi lễ tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Australia, ngày 24/3/2026. Ảnh: REUTERS

Australia và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/3 đã ký kết hiệp định thương mại quan trọng, đánh dấu bước tiến sau nhiều năm đàm phán kể từ năm 2018. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, một phần do các biện pháp thuế quan của Mỹ, đồng thời phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm mở rộng quan hệ kinh tế ra ngoài các đối tác truyền thống.

Hiệp định này sẽ xóa bỏ hơn 99% thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Australia, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 1 tỷ euro mỗi năm. Đồng thời, thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản quan trọng cũng sẽ được giảm, phù hợp với chiến lược của EU nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực nguyên liệu thiết yếu. Thỏa thuận cũng cho thấy sự gia tăng hiện diện của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau các hiệp định đã ký với Indonesia và Ấn Độ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh sau cuộc gặp với Thủ tướng Australia- ông Anthony Albanese rằng, dù cách xa về địa lý, hai bên có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận thế giới và đang tiến gần hơn thông qua hợp tác về thương mại, an ninh và quốc phòng.

Ủy ban châu Âu kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Australia tới 33% trong 10 năm tới. Trong lĩnh vực dịch vụ, EU sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường viễn thông và tài chính, trong khi ở lĩnh vực nông nghiệp, Australia sẽ xóa bỏ thuế ngay lập tức đối với rượu vang, rượu vang sủi, trái cây, rau củ và sôcôla, đồng thời giảm dần thuế đối với phô mai trong vòng ba năm. Đối với thịt bò, EU sẽ mở hạn ngạch thuế quan tổng cộng 30.600 tấn, trong đó khoảng 55% được miễn thuế.

Trước đó, các cuộc đàm phán từng đổ vỡ vào năm 2023 do bất đồng về hạn ngạch thịt và các biện pháp bảo vệ lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu biến động đã thúc đẩy hai bên nối lại đàm phán và đạt được thỏa thuận.

EU hiện là đối tác thương mại hai chiều lớn thứ ba của Australia, đồng thời là điểm đến xuất khẩu lớn thứ sáu và nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của quốc gia này. Năm 2025, các doanh nghiệp EU đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 37 tỷ euro sang Australia và cung cấp dịch vụ trị giá 28 tỷ euro vào năm 2023.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters