Australia và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng

Theo Reuters, ngày 6/10, Australia đã ký một hiệp ước quốc phòng mới với Papua New Guinea, hiệp ước đầu tiên trong hơn 70 năm qua, mang tính bước ngoặt, mở đường cho việc tích hợp lực lượng quân sự của hai nước trong bối cảnh an ninh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Papua New Guinea James Marape ký Hiệp ước quốc phòng tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Australia. Ảnh: Reuters

Theo hiệp ước quốc phòng Pukpuk - văn kiện đầu tiên được Papua New Guinea ký kết, Australia và quốc gia láng giềng phía Bắc có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công, không những thế điều này còn thể hiện sự gắn kết lịch sử và chiến lược giữa hai nước trong bảo vệ an ninh khu vực Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết: “Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử. Bằng việc tiếp tục củng cố quan hệ an ninh trong khu vực, chúng ta cũng đang bảo vệ chính an ninh của mình.” Đồng thời ông Albanese cho biết hai nước đã thống nhất “không tiến hành bất kỳ hoạt động hoặc ký kết thỏa thuận nào có thể làm ảnh hưởng đến việc thực thi hiệp ước này.”

Trong khi đó, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nêu rõ: “Hiệp ước này không được hình thành vì địa chính trị hay bất kỳ lý do nào khác, mà dựa trên yếu tố địa lý, lịch sử và thực tế bền vững của khu vực mà chúng ta cùng chia sẻ.”

Vào tuần trước, Nội các Papua New Guinea đã thông qua hiệp ước Pukpuk - có nghĩa là “cá sấu”. Hiệp ước cho phép tới 10.000 công dân Papua New Guinea phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Australia theo cơ chế song song.

Papua New Guinea, với dân số gần 12 triệu người, là quốc gia đông dân nhất Nam Thái Bình Dương sau Australia. Vị trí và quy mô dân số của nước này khiến quan hệ song phương trở thành yếu tố trọng tâm trong chính sách an ninh của Canberra tại khu vực.

Trước đó, vào năm 2023, hai nước đã ký thỏa thuận an ninh nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng và củng cố vai trò của Australia như một đối tác an ninh ưu tiên. Tuy nhiên, quá trình hoàn tất hiệp ước hiện tại bị trì hoãn 6 tháng do dư luận Papua New Guinea phản đối một thỏa thuận song song với Mỹ, lo ngại ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Lê Hà

Nguồn: Reuters, Aljazeera