Maroc siết chặt kiểm soát biên giới, chặn bắt 294 người tìm cách vượt biên trái phép

Truyền thông địa phương Maroc ngày 15/8 dẫn lời một nguồn tin thuộc cơ quan an ninh nước này cho biết, tính đến 14 giờ 45 phút cùng ngày (giờ địa phương), lực lượng an ninh Maroc đã ngăn chặn 294 người tìm cách vượt biên trái phép tại khu vực biên giới gần Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trong số này có 248 người đến từ các quốc gia khu vực phía Nam sa mạc Sahara và 46 người Maroc.

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Lực lượng an ninh Maroc hiện vẫn đang triển khai các hoạt động tại thành phố biên giới Fnideq và những tuyến đường khác dẫn tới khu vực biên giới. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin, lực lượng an ninh Maroc hiện vẫn đang triển khai các hoạt động tại thành phố biên giới Fnideq và những tuyến đường khác dẫn tới khu vực biên giới. Nhà chức trách đã sử dụng máy bay không người lái để giám sát trên không, triển khai các lực lượng phản ứng cơ động và xe vòi rồng, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh tại các chốt kiểm tra và dọc các tuyến đường chính.

Cuối tháng 7, một thông tin sai lệch về chính sách biên giới của Tây Ban Nha lan truyền trên mạng xã hội, khiến khoảng 80.000 người tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta, trong đó có những người mạo hiểm bơi qua biển. Vụ việc đã gây ra cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới nghiêm trọng nhất ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng trong quá trình vượt biên.

Trước việc những ngày gần đây xuất hiện các bài đăng trên Internet kêu gọi người dân tiếp tục tổ chức một cuộc vượt biên trái phép hàng loạt vào hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla, Maroc và Tây Ban Nha đã nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn một làn sóng vượt biên mới.

Khu vực biên giới Ceuta đã chứng kiến làn sóng vượt biên bất thường lớn nhất trong những năm gần đây khi hàng chục nghìn người di cư hướng về vùng lãnh thổ này, trước khi phần lớn quay trở lại Fnideq. Ảnh: Getty images.

Trong những ngày trước đó, phía Maroc cảnh báo những người tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vượt biên trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Các cơ quan chức năng Maroc cho biết tình hình tại khu vực biên giới hiện nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát và các hoạt động đảm bảo an ninh vẫn đang được triển khai.

Khu vực biên giới Ceuta đã chứng kiến làn sóng vượt biên bất thường lớn nhất trong những năm gần đây trong thời gian từ ngày 29-31/7, khi hàng chục nghìn người di cư hướng về vùng lãnh thổ này, trước khi phần lớn quay trở lại Fnideq. Ceuta và Melilla nằm trên bờ biển phía Bắc Maroc nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của Tây Ban Nha.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.