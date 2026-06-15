Anh dự kiến siết chặt mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến ngày 16/6 sẽ công bố kế hoạch siết chặt việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi, trong bối cảnh Chính phủ Anh đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại trên môi trường số và tình trạng sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Chính phủ Anh đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại trên môi trường số. Ảnh: Getty

Theo kế hoạch, các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick và Reddit có thể nằm trong diện áp dụng các quy định hạn chế đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Phát biểu trước thềm công bố chính sách, Thủ tướng Starmer cho rằng việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng là một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Ông nhấn mạnh chính phủ cần lựa chọn giữa việc bảo vệ các gia đình hay duy trì hiện trạng vốn được cho là chưa mang lại hiệu quả.

Theo báo The Sunday Times, ngoài việc hạn chế sử dụng mạng xã hội, Chính phủ Anh cũng đang xem xét áp dụng các biện pháp đối với chatbot AI, một số tính năng trên ứng dụng trò chơi điện tử, đồng thời thiết lập “giờ giới nghiêm” nhằm hạn chế thanh thiếu niên sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm.

Đề xuất được đưa ra sau khi Chính phủ Anh tiến hành lấy ý kiến công chúng và nhận được khoảng 116.000 phản hồi từ phụ huynh, trẻ em và các doanh nghiệp công nghệ. Theo Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy, đa số ý kiến ủng hộ việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, song bà cho rằng đây cần là một phần trong gói giải pháp toàn diện nhằm tăng cường an toàn trực tuyến cho trẻ em.

Nếu được triển khai, Anh sẽ gia nhập nhóm các quốc gia đang siết chặt quản lý việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trước đó, Australia, Canada, Brazil và Indonesia đã ban hành hoặc công bố các quy định liên quan đến giới hạn độ tuổi hoặc điều kiện tiếp cận mạng xã hội của trẻ em, trong khi Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thái Lan và Hàn Quốc cũng đang nghiên cứu hoặc xây dựng các biện pháp tương tự.

Bích Hồng