Pháp dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ tháng 9/2026

Chính quyền Pháp đang chuẩn bị triển khai một bước đi pháp lý có tính bước ngoặt cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và mở rộng lệnh cấm điện thoại di động lên toàn bộ hệ thống trường trung học, dự kiến áp dụng từ tháng 9/2026. Động thái này không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron mà còn thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của xã hội Pháp trước các hệ lụy an ninh số đối với trẻ vị thành niên.

Pháp dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ tháng 9/2026. Ảnh: Reuters

Dù không đề cập trực tiếp trong thông điệp giao thừa, chào đón năm mới năm 2026, Tổng thống Macron vẫn nhấn mạnh cam kết “bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi hệ lụy của mạng xã hội và màn hình điện tử. Trong nhiều bài phát biểu công khai, Tổng thống Macron cũng khẳng định mạng xã hội là một trong những tác nhân kích thích bạo lực trong giới trẻ, tác động trực tiếp đến trật tự xã hội và môi trường giáo dục. Ông công khai bày tỏ mong muốn Pháp đi theo mô hình Australia, quốc gia tiên phong cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng các nền tảng như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube – một tiền lệ được xem là táo bạo nhưng phù hợp với xu hướng quản trị không gian số hiện đại.

Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn Pháp đi theo mô hình Australia, quốc gia tiên phong cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Chính phủ Pháp sẽ trình dự thảo luật liên quan ngay đầu tháng 1 này để đánh giá pháp lý và lấy ý kiến chuyên môn. Đây được xem là bước tiếp nối trên nền tảng các chính sách đã từng ban hành từ năm 2018. Thời điểm đó, Pháp đã cấm dùng điện thoại di động tại trường tiểu học và trung học cơ sở. Đến năm 2023, nước này yêu cầu phụ huynh bắt buộc đồng thuận nếu trẻ dưới 15 tuổi muốn mở tài khoản mạng xã hội. Tuy vậy, quy định hiện hành vẫn gặp khó khăn trong khâu thực thi do hạn chế kỹ thuật liên quan đến xác minh độ tuổi.

Bất chấp những khó khăn chính trị trong nước, đề xuất của tổng thống Macron dường như đang đi đúng hướng kỳ vọng xã hội. Khảo sát Harris Interactive cho thấy 73% người dân Pháp ủng hộ việc cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội – một tỷ lệ cho thấy đồng thuận xã hội rộng và tiềm năng chính sách lớn.

