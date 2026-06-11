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Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Canada vùa trình Quốc hội dự luật An toàn Kỹ thuật số, trong đó đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trừ những nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn do cơ quan quản lý quy định. Dự luật cũng đưa ra các quy định mới nhằm tăng cường giám sát các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI).

Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Chính phủ Canada vùa trình Quốc hội dự luật An toàn Kỹ thuật số, trong đó đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trừ những nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn do cơ quan quản lý quy định. Dự luật cũng đưa ra các quy định mới nhằm tăng cường giám sát các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI).

Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Các ứng dụng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch và Reddit được hiển thị trên điện thoại di động. Ảnh: Reuters

Theo đề xuất, Canada sẽ thành lập Ủy ban An toàn Kỹ thuật số để xây dựng và giám sát việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn đối với nền tảng trực tuyến và các ứng dụng AI. Các công ty vi phạm có thể bị phạt tới 3% doanh thu toàn cầu hoặc 10 triệu CAD (khoảng 7,2 triệu USD), tùy theo mức nào cao hơn.

Bộ trưởng Văn hóa và Bản sắc Canada Marc Miller cho rằng, các nền tảng mạng xã hội và chatbot AI được thiết kế nhằm thu hút sự chú ý của người dùng, trong khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tiêu cực của chúng đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo ông, luật mới sẽ góp phần tạo môi trường trực tuyến an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên Canada.

Dự luật quy định các nền tảng phải chứng minh được khả năng bảo vệ người dùng trẻ tuổi nếu muốn được miễn trừ khỏi lệnh cấm. Các biện pháp xác minh độ tuổi cũng sẽ được áp dụng. Ngoài ra, luật đề xuất kiểm soát bảy nhóm nội dung độc hại, bao gồm nội dung kích động bạo lực, thù hận, xúi giục tự gây hại và phát tán hình ảnh riêng tư không có sự đồng ý.

Đối với các công ty phát triển chatbot AI, dự luật yêu cầu xây dựng cơ chế vận hành có trách nhiệm, trong đó có các quy trình can thiệp khẩn cấp nhằm hạn chế nguy cơ gây hại cho người dùng.

Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: BBC

Động thái của Canada diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt các quy định đối với mạng xã hội dành cho trẻ em. Trước đó, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các nước như Brazil, Indonesia, Pháp, Đan Mạch và Hàn Quốc cũng đang xem xét hoặc triển khai các biện pháp tương tự.

Giới chuyên gia nhận định đề xuất của Canada có phạm vi rộng hơn mô hình của Australia khi không chỉ tập trung vào việc hạn chế quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em mà còn bao gồm các quy định đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Mạng xã hội #Canada #Đề xuất #Dự luật #Trí tuệ nhân tạo #sử dụng #Cơ quan quản lý

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