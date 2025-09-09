Xã ven biển phát huy lợi thế, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Hoằng Tiến có Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, lại kế thừa những thành quả to lớn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn trước nên có nhiều thuận lợi hơn các địa phương khác trong tỉnh. Xã đã xác định mục tiêu cán đích xã NTM nâng cao trước năm 2030 trên cơ sở phát huy những nền tảng sẵn có.

Lợi thế du lịch góp phần thuận lợi cho xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hoằng Tiến.

Xã Hoằng Tiến mới được sáp nhập từ các xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa cũ, gồm: Hoằng Hải, Hoằng Yến, Hoằng Tiến và Hoằng Trường. Diện tích tự nhiên được nâng lên gần 24 km2 với gần 30.000 người, xã có cả vùng núi để phát triển kinh tế lâm nghiệp, vùng triều nuôi trồng thủy sản, vùng ven biển khai thác hải sản và phát triển du lịch biển, vùng đồng rộng lớn cho phát triển nông nghiệp. Tổng hòa các số liệu từ 4 xã cũ, giai đoạn 2020-2025, xã Hoằng Tiến đã đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 7,1%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2025 đã đạt 77,6 triệu đồng/người.

Nhiệm kỳ qua, Chương trình XDNTM của xã đạt nhiều thành quả với phong trào XDNTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu được triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động được các nguồn lực. Thống kê từ Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Tiến, từ năm 2020 đến nay, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt gần 842 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư gần 199 tỷ đồng, kinh phí Nhân dân đóng góp đạt hơn 643 tỷ đồng. Sau nhiều năm đầu tư cơ sở vật chất, các hạng mục công trình như nhà văn hóa, công viên mini, hệ thống rãnh thoát nước, thảm nhựa, lát đá vỉa hè các tuyến đường, trồng các thảm hoa, cây cảnh, cây bóng mát, xây dựng vườn mẫu, các công trình chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường được triển khai mạnh mẽ ở cấp thôn.

Đến nay, xã có 12/27 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Tiền Thôn, Đông Thành, Phong Lan, Kim Sơn, Kim Tân 1, Kim Tân 2, Sơn Trang, Khang Đoài, Trung Ngoại, An Lạc, Trung Thượng, Văn Phong. Trước thời điểm sáp nhập, xã Hoằng Tiến cũ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã còn lại đạt chuẩn NTM từ nhiều năm trước và hàng năm vẫn hoàn thiện các tiêu chí theo chiều sâu. Theo hướng dẫn mới của Trung ương, xã mới sau sáp nhập sẽ lấy mức độ đạt chuẩn NTM của xã thấp nhất, nên Hoằng Tiến hiện mới chỉ được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, hạ tầng công cộng trên nhiều lĩnh vực của xã đã được phát triển khá khang trang, hiện đại. Riêng nhiệm kỳ 2020-2025, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã đạt 697 tỷ đồng, với 502 công trình, dự án được triển khai. Các dự án đầu tư công trong giai đoạn đã được huyện, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhiều dự án triển khai thực hiện phát huy được hiệu quả, tạo bứt phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho xã. Rất nhiều công trình trọng điểm được triển khai, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM, như: Mở rộng, nâng cấp đường kẹp kênh Mã Trúc từ đường 510B đi Cồn Gươm; đường giao thông kẹp kênh Nguyễn Văn Bé nối từ đường ĐH-HH 13B đến đường ĐH-HH 24 đi Hoằng Hải cũ. Nhiều công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn như tuyến từ đường tỉnh 510B Hoằng Tiến đi Hoằng Hải cũ; đường ĐH-HH 24 đoạn từ 510B đi Hoằng Hải cũ và từ đường 510B đi Hoằng Thanh; đường giao thông nông thôn ĐH-HH13 đoạn từ ngã 5 Hoằng Tiến cũ đi Hoằng Yến cũ; cải tạo đường giao thông tỉnh lộ 510B đoạn qua xã Hoằng Trường... đã mở ra sự liên kết vùng, hoàn thiện hệ thống giao thông trong xã.

Gần Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến và khu vực giáp sông Lạch Trường, Dự án Công viên văn hóa tâm linh Lạch Trường; Công viên trung tâm xã Hoằng Trường cũ; nâng cấp cải tạo kênh tiêu Phúc Ngư và đường 2 tuyến kênh đoạn từ đường 22M đến hết đoạn MBQH số 26 đã được triển khai. Nhiều trường mầm non, tiểu học, trạm y tế, nhà văn hóa cấp thôn cũng được sửa chữa, xây dựng mới khang trang theo tiêu chí NTM.

Những ngày đầu tháng 9 này, xã Hoằng Tiến đang tiếp tục các nhiệm vụ của huyện Hoằng Hóa cũ, triển khai giải phóng mặt bằng Dự án giao thông từ đường HH-HH.13 đến mặt bằng quy hoạch tiếp giáp với kênh Phúc Ngư. Anh Lê Trọng Huân, trú tại số 34 đường HH-HH13, thôn Thanh Xuân, chia sẻ: “Tuy đang trong giai đoạn thương thảo giá cả bồi thường giữa nơi đi và đến, nhưng gia đình tôi đã dọn hết đồ đạc ở nhà cũ, đang xây dựng nhà mới để sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai công trình. Chúng tôi nhận thức rõ vai trò của hệ thống giao thông cho phát triển nên hoàn toàn ủng hộ”.

Hoằng Tiến có lợi thế rất lớn trong phát triển du lịch gắn với XDNTM. Dọc ven biển toàn xã có 57 cơ sở lưu trú với 4.494 phòng, số lượt khách bình quân hằng năm đạt khoảng 1,2 triệu lượt. Dịch vụ du lịch đã tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, chủ yếu là con em địa phương, trong đó, có 35% đã qua đào tạo từ cao đẳng trở lên. Du lịch không chỉ giúp địa phương phát triển mạnh ngành dịch vụ - thương mại, mà còn góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa, phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống theo tiêu chí NTM.

Trên cơ sở kế thừa những thành quả, đồng thời phân tích tính thực tiễn, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Tiến đã thông qua mục tiêu phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030.

Bài và ảnh: Hà Giang