Chi hội trưởng phụ nữ vùng cao nhiệt huyết với công tác hội

May mắn hơn nhiều phụ nữ dân tộc Mông, chị Thào Thị Chu (SN 1990) ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung được học hết lớp 9 nên nhận thức xã hội và tiếp thu kiến thức mới tốt hơn. Sau thời gian dài làm chi hội phó, đến năm 2025, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Suối Lóng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trò chuyện với chị Thào Thị Chu (thứ 3 từ trái sang).

Làm công tác hội, được đi tập huấn nhiều đã giúp chị tiếp thu thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn. Từ suy nghĩ muốn tuyên truyền, vận động được chị em, bản thân phải luôn cầu thị, gương mẫu thì chị em mới tin, chị đã động viên gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Bản Suối Lóng có 100% dân tộc Mông sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn chị em trong bản hàng ngày đi làm đồi nương, ít quan tâm đến công tác hội. Để thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã tăng cường tuyên truyền cho chị em phụ nữ hiểu vai trò, vị trí của tổ chức hội là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và quyền, nghĩa vụ của hội viên khi tham gia sinh hoạt hội.

Chị Chu xác định, “phải đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội, trọng tâm là Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình để mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên”. Do đó, khi được cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội LHPN các cấp quan tâm triển khai nhiều chương trình hoạt động về cơ sở, chị đã tranh thủ kinh nghiệm, sự ủng hộ của người có uy tín, nhanh chóng triển khai để hội viên được hưởng lợi.

Tiêu biểu là thực hiện mô hình chăn nuôi dê triển khai năm 2022 do Hội LHPN TP Thanh Hóa cũ hỗ trợ 10 hộ mua dê giống, tổng trị giá 150 triệu đồng. Đến nay, mô hình nuôi dê phát triển, các hộ đã có dê thịt bán, tăng thu nhập; tổ chức gây quỹ chi hội mỗi năm đạt từ 3 đến 4 triệu đồng bằng hình thức làm cỏ thuê. Cùng với đó, vận động 100% hộ gia đình trồng vườn rau sạch, cải thiện bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ giúp đỡ ngày công cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, chồng, con ốm đau; kết nối và tư vấn kiến thức để 100% hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế hộ. Đồng thời, vận động chị em tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng hàng rào xanh, vệ sinh môi trường...

Phát huy sức trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, chị luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, hết mình với hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Những năm làm chi hội phó chị đã làm rất tốt vai trò “cầu nối” giữa chi hội với hội viên, phụ nữ. Chị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của chị em để kịp thời báo cáo chi ủy, hội cấp trên; vận động hội viên tương trợ giúp nhau trong cuộc sống. Duy trì hoạt động tổ truyền thông cộng đồng; thành lập tổ hội phụ nữ xung kích tuyên truyền, vận động... Cùng với đó, vận động chị em tham gia các hội thi, giao lưu văn hóa - thể thao... giúp chị em dần thay đổi nhận thức, chuyển biến hành động, tích cực tham gia hoạt động hội.

Thực tế tại bản Suối Lóng còn nhiều chị em còn chưa thạo chữ viết, nên việc tuyên truyền, vận động chị em hiểu và làm theo rất khó khăn, năm 2023, Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng Tam Chung mở lớp xóa mù chữ. Chị Chu cùng với cán bộ hội, hội viên nòng cốt đến nhà hội viên, vận động chị em đăng ký đi học. Cá nhân chị luôn theo sát, động viên chị em các buổi học. Với những nỗ lực của ban tổ chức lớp học và sự nhiệt tình của chị, nỗ lực của học viên, cả 35 học viên đều hoàn thành khóa. Các chị biết chữ và tham gia thi sát hạch giấy phép lái xe với kết quả đỗ 100%. Đây được xem là “kỳ tích”, bởi trước đó vì không biết chữ nên các chị gặp khó khăn trong việc thi lấy giấy phép lái xe đã gây ảnh hưởng khi tham gia giao thông và phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ những đóng góp tích cực trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ, năm 2025 chị Chu được Hội LHPN xã Tam Chung đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Lê Hà