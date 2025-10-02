Vì sao Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine lại có nguy cơ leo thang căng thẳng

Mỹ đã thực hiện một bước đi táo bạo mới: cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu hạ tầng năng lượng tầm xa trong lãnh thổ Nga. Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh NATO hỗ trợ tương tự, đồng thời cân nhắc việc gửi các tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Nga cáo buộc Mỹ và NATO thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Khi các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra, báo cáo dưới đây sẽ phân tích giai đoạn mới trong xung đột này.

Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về các mục tiêu năng lượng tầm xa của Nga. Ảnh: Wion.

Đây là bước ngoặt nguy hiểm nhất của cuộc chiến từ trước đến nay. Mỹ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn trao cho Ukraine tọa độ để tấn công sâu vào vùng “trái tim” năng lượng của Nga. Bước đi táo bạo và chưa từng có này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine.

Trong nhiều năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine về hoạt động drone và tên lửa nhưng giữ lại dữ liệu nhạy cảm về các cuộc tấn công sâu. Giờ đây, việc chia sẻ tình báo sẽ giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tầm xa. Bên cạnh các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga, các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao ở Moscow cũng nằm trong danh sách mục tiêu tiềm năng.

Chính quyền tổng thống Trump cũng đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình Tomahawk và Barracuda của Mỹ với tầm bắn từ 500 - 2.500 km. Nếu được triển khai, những vũ khí này sẽ tăng đáng kể hiệu quả các cuộc tấn công của Ukraine và buộc Nga phải trải rộng hệ thống phòng không sâu bên trong lãnh thổ.

Ukraine tuyên bố các drone của họ đã làm tê liệt gần 40% công suất lọc dầu của Nga. Sự gia tăng mức độ tham gia của Mỹ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải nóng mặt. Moscow coi việc Mỹ có thể cung cấp tên lửa và hỗ trợ tình báo cho Ukraine là vượt “lằn ranh đỏ”.

Nga được cho là đã nâng cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander M và tên lửa không đối đất KH-47M2 Kinsel, có khả năng thay đổi quỹ đạo đột ngột, gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn Patriot của Mỹ tại Ukraine. KH-47M2 Kinsel, còn gọi là Killjoy theo NATO, là tên lửa có khả năng hạt nhân, tầm bắn hơn 2.000 km và tốc độ cuối lên đến Mach 10, khiến việc đánh chặn cực kỳ khó khăn.

Khi chiến trường mở rộng từ các chiến hào đến lưới điện năng lượng, câu hỏi lớn đặt ra là Ukraine sẽ tấn công Nga đến đâu, và Nga sẽ đáp trả ra sao?

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Estonia Michael Marco Michaelsson nhận định rằng, Mỹ hiểu cuộc chiến này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì trước đó được dự đoán. Việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo và vũ khí tầm xa cho Ukraine được xem là bước cần thiết để hỗ trợ Kiev. Ông Michaelsson cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không chỉ về lãnh thổ mà còn là cuộc đua về cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion