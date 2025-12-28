Ba Lan kích hoạt phòng không, điều tiêm kích sau không kích của Nga vào Ukraine

Ngày 27/12, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu và kích hoạt các hệ thống phòng không, radar ở mức sẵn sàng cao nhằm bảo vệ không phận, sau khi Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm.

Ảnh: AP.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết đây là các biện pháp phòng ngừa trước hoạt động gia tăng của không quân tầm xa Nga, vốn đang thực hiện các đòn không kích sâu vào lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu là bảo đảm an toàn không phận quốc gia và ngăn chặn mọi rủi ro an ninh có thể phát sinh dọc sườn Đông NATO.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trên khắp Ukraine, đặc biệt tại thủ đô Kiev, đã bị tàn phá nặng nề. Ông mô tả đây là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát.

Giới chức Ba Lan cho biết động thái này mang tính phòng ngừa, nhằm bảo vệ không phận khu vực giáp biên giới Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Do lo ngại an ninh, hai sân bay dân sự Rzeszów và Lublin ở miền Đông Ba Lan đã tạm thời đóng cửa trong rạng sáng 27/12, trước khi nối lại hoạt động vài giờ sau đó. Sau 8h cùng ngày, Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan thông báo các hoạt động của máy bay Ba Lan và lực lượng đồng minh đã kết thúc, đồng thời khẳng định không ghi nhận bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào.

Ngoài lực lượng Ba Lan, máy bay chiến đấu của Mỹ và Tây Ban Nha cũng được triển khai hỗ trợ, trong khi Hà Lan cung cấp các hệ thống phòng không nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.