Iran tuyên bố đối mặt “chiến tranh toàn diện” với Israel và phương Tây

Giữa lúc căng thẳng địa – chính trị Trung Đông tiếp tục leo thang, ngày 27/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đang phải đối mặt với một “cuộc chiến tranh toàn diện” với Mỹ, Israel và châu Âu. Phát biểu cứng rắn này phản ánh mức độ đối đầu ngày càng gay gắt giữa Iran và phương Tây, đồng thời cho thấy nỗ lực của chính quyền Tehran trong việc củng cố đoàn kết nội bộ trước sức ép quân sự và trừng phạt kéo dài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Aljazeera

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Mỹ, Israel và các đồng minh châu Âu tìm cách kìm hãm Iran, không để nước này “tự đứng vững”. Ông cảnh báo mọi hành động gây hấn nhằm vào Iran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn, khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Iran hiện nay vượt xa thời điểm trước cuộc xung đột ngắn nhưng dữ dội hồi tháng 6.

Nhà lãnh đạo Iran cũng nhận định cuộc đối đầu hiện tại phức tạp và khắc nghiệt hơn cả cuộc chiến Iran–Iraq trong thập niên 1980, khi Tehran cùng lúc phải đối phó với áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế. Song song với thông điệp an ninh, ông Pezeshkian công bố kế hoạch kinh tế 20 điểm nhằm vực dậy nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt và bất ổn khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra sáu tháng sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran. Mỹ sau đó tham gia chiến dịch, ném bom ba địa điểm hạt nhân của Tehran. Trên mặt trận ngoại giao, Anh, Pháp và Đức hồi tháng 9/2025 đã kích hoạt “cơ chế phục hồi” theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cáo buộc Iran vi phạm cam kết, kéo theo việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ở Washington, ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump khôi phục chính sách “gây áp lực tối đa” đối với Iran, tiếp nối đường lối cứng rắn từ nhiệm kỳ đầu. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết giới chức Israel lo ngại Iran đang đẩy mạnh chương trình tên lửa đạn đạo – lĩnh vực được cho là đã bị tổn hại sau các đợt tấn công hồi đầu năm – và đang chuẩn bị đề xuất với Tổng thống Trump các phương án tấn công mới nhằm vào Tehran.

Lê Hà.

Nguồn: Iranintl, Times of Israel